Угрожающие масштабы: в Житомирской области снова вспыхнул пожар

Под Житомиром снова вспыхнул пожар / Reuters

В Поясковском лесничестве Житомирской области 23 апреля вспыхнул пожар, который сразу же приобрел угрожающие масштабы.

"В настоящее время на его локализации работает около 50 человек лесной охраны и более 10 единиц техники. К тушению присоединились 25 спасателей с 4 автоцистернами, работает авиация. На помощь прибывают пожарные звена соседних лесхозов", - сообщает пресс-служба Житомирского областного управления лесного и охотничьего хозяйства МВД Украины.

Уточняется, что это не единственный источник возгорания. Масштабный пожар также тушат в Словечанском лесхозе. Пожарные пытаются локализировать очаги пожара.

Спасатели из других регионов оказывают помощь в тушении отдельных очагов тления травяного настила, лесной подстилки, пеньков и древесины.

Напомним, шокирующие последствия пожаров в Чернобыльской зоне отчуждения запечатлели на видео с помощью съемки с дрона, где на сотни километров раскинулась выжженная дотла земля.

Как ранее сообщалось, пожар в Чернобыле начался в первых числах апреля, огонь охватил большие площади, дым был виден из космоса. В зоне отчуждения сгорело много полесских сел, уничтожены советские базы отдыха.

Также в NASA опубликовали пугающие снимки масштабного пожара в Чернобыльской зоне отчуждения.