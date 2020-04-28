Новый пожар под Житомиром перебросился на заповедник

Пожар уничтожает уникальный заповедник / dsns.gov.ua

В Олевском районе Житомирской области 28 апреля снова вспыхнул масштабный лесной пожар.

Как сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям, огонь распространился на лесной массив Полесского природного заповедника вблизи села Рудня-Перганская.

"Во второй половине дня около 15 часов в Олевском районе Житомирской области возникло возгорание травяного настила, которое распространилось на лесной массив Полесского природного заповедника вблизи с. Рудня-Перганская, местами пожар переходил в верховой. Организовано комплексное применение наземных и авиационных сил", - говорится в сообщении.

После продолжительной работы спасателям при помощи авиации ГСЧС удалось ликвидировать пожар на верхушках деревьев. Однако продолжает гореть лесная подстилка, пни и древесина.

С новым очагом пожара борются 124 человека и 26 единиц техники, из них три самолета.

Пожары в Чернобыле

Как ранее сообщалось, под Чернобылем вновь вспыхнули четыре мощных очага пожара.

Отметим, шокирующие последствия пожаров в Чернобыльской зоне отчуждения запечатлели на видео с помощью съемки с дрона, где на сотни километров раскинулась выжженная дотла земля.

Как ранее сообщалось, пожар в Чернобыле начался в первых числах апреля, огонь охватил большие площади, дым был виден из космоса. В зоне отчуждения сгорело много полесских сел, уничтожены советские базы отдыха.

Также в NASA опубликовали пугающие снимки масштабного пожара в Чернобыльской зоне отчуждения.