Праздник не для всех: на Днепропетровщине учительница выгнала 6-летнюю девочку из класса

В одной из сельских школ первоклассницу оставили без праздника.
В селе Голубовка Новомосковского района Днепропетровской области в школе первоклассницу – шестилетнюю Дарью – учительница выгнала из класса во время празднования Дня святого Николая (отмечается 19 декабря), поскольку ее мама не сдала деньги на мероприятие.
Мать первоклассницы Евгения Гудемович рассказала 5 каналу, что учительница решила оставить ее дочь на физкультурника.
По словам собеседницы, она сдавала деньги в "фонд класса" на все, что касается ребенка и школы. Женщина подсчитала, что средств должно было хватить на поздравление детей, поэтому снова не захотела делать взнос.
Учительница первого класса Светлана Булава утверждает, что ребенка не выгоняла и ни в чем не виновата.
Директор школы Сергей Сторожук заявил, что в школе запрещены "любые фонды". Сторожук добавил, что на праздник родители по своей инициативе вне школы пригласили "святого Николая".
"...меня выгнали, а я не знаю почему", – сказала первоклассница.
После инцидента ученица не хочет возвращаться в школу.
- Справка. В Новомосковском районе Днепропетровской области находится Голубовская общеобразовательная школа I-III ступеней Перещепинского городского совета.
- В школе учатся 268 детей, а работают 49 человек, говорится на dp.isuo.org.