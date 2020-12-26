Праздник не для всех: на Днепропетровщине учительница выгнала 6-летнюю девочку из класса

В школе Голубовки первокласснице не разрешили остаться на празднике из-за денег / Скриншот

В селе Голубовка Новомосковского района Днепропетровской области в школе первоклассницу – шестилетнюю Дарью – учительница выгнала из класса во время празднования Дня святого Николая (отмечается 19 декабря), поскольку ее мама не сдала деньги на мероприятие.

Мать первоклассницы Евгения Гудемович рассказала 5 каналу, что учительница решила оставить ее дочь на физкультурника.

По словам собеседницы, она сдавала деньги в "фонд класса" на все, что касается ребенка и школы. Женщина подсчитала, что средств должно было хватить на поздравление детей, поэтому снова не захотела делать взнос.

Учительница первого класса Светлана Булава утверждает, что ребенка не выгоняла и ни в чем не виновата.

Директор школы Сергей Сторожук заявил, что в школе запрещены "любые фонды". Сторожук добавил, что на праздник родители по своей инициативе вне школы пригласили "святого Николая".

"...меня выгнали, а я не знаю почему", – сказала первоклассница.

После инцидента ученица не хочет возвращаться в школу.