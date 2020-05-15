Премии на сотни тысяч гривен: шокированный депутат Рады намерен проучить ЦИК

ЦИК обвинили в заоблачных премиях / УНИАН

Члены Центральной избирательной комиссии незаконно начислили себе премии в размере от 200 до 300 тысяч гривен. В связи с этим Комитет Рады по вопросам государственной власти, местного самоуправления и градостроительства зовет их на заседание, которое состоится в среду, 20 мая. Об этом заявил глава подкомитета по вопросам административно-территориального устройства Виталий Безгин.

По словам нардепа, новость о премиях в ЦИК ему жутко не понравилась, так как недавно украинский парламент принял решение, согласно которому заработные платы чиновников на период карантина в связи с пандемией коронавирусной инфекции не могут превышать суммы в 47 тысяч 230 гривен. Вследствие этого представителей Центризбиркома приглашают на заседание парламентского комитета.

"Немного в шоке с новости, что члены ЦИК в обход закона, которым ВРУ ограничила зарплаты чиновников на период карантина потолком в 47230 грн, выписали себе премии и отпускные в 200-300 тысяч. Параллельный мир! И это они просят расширить полномочия ЦИК в изменениях избирательного кодекса. Очень ждем их на заседании комитета!" – сообщил парламентарий в Facebook.

Напомним, в февраля появилась информация, согласно которой чиновники Министерства культуры выписывали себе огромные премии.