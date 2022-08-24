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"Придется идти на Москву": Касьянов рассказал, при каких условиях ВСУ закончат войну

24 августа 2022, 13:40

Уже к весне-лету 2023 года Украина нанесет РФ такие поражения, которые приведут к тому, что российское руководство будет вынуждено пойти на попятную.

Россия, ВСУ, Юрий Касьянов
Россия Россия ищет различные способы добиться оперативной паузы на фронте / УНИАН

Планы Кремля разрушены, поэтому сейчас Россия ищет различные способы добиться оперативной паузы на фронте.

Как рассказал в интервью Главреду военнослужащий ВСУ, блогер Юрий Касьянов, именно поэтому с ее стороны так много заявлений о необходимости проведения переговоров.

"Все московские планы на переговоры призваны позволить России перегруппироваться. Что будет дальше, сказать сложно. Прогнозы – неблагодарное дело. К тому же, они зависят от множества условий и факторов. Скажу лишь одно: если Россия не решится на применение ядерного оружия, то война закончится в 2023 году, весной-летом", - считает Касьянов.

По мнению блогера, уже к весне-лету 2023 года Украина нанесет России такие поражения, которые приведут к тому, что российское руководство под ударами украинской армии и внутренних волнений в РФ будет вынуждено пойти на попятную.

"Однако если предположить, что в России не будет волнений, и война будет затягиваться, нам придется идти дальше, на Москву. То есть, если мы будем успешно воевать, но не сломим хребет этому медведю, не уничтожим полностью российскую военную машину, не разгромим ее в Украине, то придется идти дальше, в Россию, и громить ее уже на территории врага", - уточнил Касьянов.

Также, по его словам, такой сценарий может растянуться на очень долгое время.

Когда закончится война в Украине - новости:

новости России война в Украине Юрий Касьянов
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