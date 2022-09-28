"Присяга" под гимн РФ и перед большим портретом Путина: в Мелитополе оккупанты унизили пенсионеров

Пенсионеров в захваченном Россией Мелитополе заставляли принять "присягу" стране-агрессору / Коллаж YouTube, УНИАН

Оккупанты России в захваченном Мелитополе врали пенсионерам, что Украина, дескать, откажется от них, и не будет платить пенсии, а для получения российских "выплат" якобы "нужно" получить паспорт РФ. Пожилым людям для получения так называемых "пенсий" во время оформления "паспорта" пришлось столкнуться с унижением – под гимн страны-агрессора произносить "присягу" перед большим портретом Путина на стене.

Как сообщает РИА Мелитополь, пенсионеры одними из первых пошли за паспортами РФ, чтобы получать социальные выплаты.

До этого им наврали, что Украина якобы отказалась платить пенсии. Пожилые люди со слезами на глазах пожаловались на унижения, с которыми столкнулись в своем же городе.

Сначала у них брали отпечатки пальцев. Потом заводили в кабинет, где большой портрет Путина, включали гимн страны-оккупанта и заставляли "принять присягу", как в суде.

"Мало того, что отпечатки пальцев брали, так потом еще завели в отдельный кабинет. Там на стене большой портрет Путина. Нас было три или четыре человека. Включили гимн РФ, раздали всем распечатки с текстом и заставили произносить присягу, как в суде. Я должна была сказать, что клянусь любить свою родину Россию и защищать ее", – рассказала пожилая женщина.

В Главном управлении разведки Минобороны Украины напомнили, что к лицам, которые получили российский паспорт, будут вопросы относительно их причастности к деятельности коллаборантов и пособников агрессора. Им грозит ответственность.

"Референдумы" России в оккупированных регионах Украины

Страна-агрессор РФ и ее коллаборанты с 23 по 27 сентября провели фейковые "референдумы" в оккупированных районах Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областях. Нарисовали "результаты", что якобы эти района хотят "войти в состав России".

Владимир Путин объявил в России мобилизацию. В ходе заявления он сказал, что Москва признает "результаты" своих же фейковых "референдумов" на захваченных территориях Украины.

Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия как можно скорее проведет через свое законодательство "результаты" незаконных "референдумов" на Донбассе, Херсонщине и Запорожчине. Москва "хочет" аннексировать территории Украины.

Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что Россия проведением своих "референдумов" на землях Украины закрывает возможность для дальнейших переговоров Киева и Москвы. По его словам, это сигнал из Кремля, что Путин собирается продолжать войну против Украины.

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