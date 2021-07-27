Прививка не помогла: в Запорожье от опасной болезни умерла женщина

В больнице от столбняка скончалась женщина / УНИАН

В Запорожье от столбняка умерла женщина. Как сообщает Центр общественного здоровья МОЗ Украины, женщину госпитализировали в больницу в тяжелом состоянии.

Медики сообщили, что после лечения дома, 84-летнюю женщину доставили в больницу Запорожья в крайне тяжелом состоянии.

Вероятно, женщина заразилась, когда работала на дачном участке, поскольку медики обнаружили у нее на левой пятке трофическую язву. На пятые сутки после получения раны женщина обратилась за помощью к семейному врачу. Она жаловалась на боль в горле, дискомфорт и затруднение при глотании пищи.

"Осмотрев заболевшую семейный врач обнаружил неврологическую симптоматику и заподозрил острое нарушение мозгового кровообращения. В тот же день после ряда обследований женщину госпитализировали в отделение реанимации. Состояние заболевшей было тяжелом. Вечером врачи зафиксировали нарастание дыхательной недостаточности, женщину перевели на ИВЛ. За все время пребывания в стационаре женщина была в крайне тяжелом состоянии. Через два дня женщина умерла", — рассказывают в Центре общественного здоровья МОЗ Украины

По словам семейного врача и записи в медицинской документации, женщина получила две прививки против столбняка в 1996 году.

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Столбняк – это инфекционное заболевание, которое поражает нервную систему. Столбняк попадает в организм через рану или порез.

Всего в Украине за 5 месяцев 2021 года — с января по май — зарегистрировали 2 случая столбняка. За аналогичный период 2020 обнаружили 5 случаев болезни. Всего в 2020 году зарегистрировали 12 случаев столбняка.

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Как сообщал Главред, ранее три случая заболевания ботулизмом зафиксировали в Чернигове.