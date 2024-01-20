Признали самолет 'уничтоженным': Игнат рассказал о состоянии российского Ил-22

ВСУ нанесли сокрушительный удар по важному российскому самолету, после повреждений он не сможет подняться в воздух.

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Игнат определил состояние пораженного российского Ил-22 / Коллаж: Главред, фото: Fighterbomber, Армияinform

Российский самолет Ил-22, получивший повреждение над Азовским морем 15 января, точно не поднимется в воздух в таком состоянии. Слово "поврежден" неправильно отражает состояние самолета, поскольку ВСУ признали его "уничтоженным". Об этом сообщил спикер командования Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат в эфире "Эспрессо".

"Сразу надо снять вопрос со словом "повреждение" в отношении российского самолета Ил-22. Мы написали "уничтожено". И в таком состоянии, как появилась фотография с Ил-22, самолет точно никуда не полетит. Этот самолет по разным данным долетел на двух двигателях, что требует подтверждения, потому что информации на 100% нет. Есть 200-е, есть 300-е. Этот самолет тушили, он горел. После таких повреждений самолет точно не поднимется", - пояснил Юсов.

Что касается фотографии Ил-22, обнародованной оккупантами, Игнат выразил сомнения относительно ее подлинности и подчеркнул необходимость тщательной проверки. Он отметил, что подобные повреждения самолет получал год назад, поэтому существует вероятность, что фото может быть устаревшим.

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Уничтожение российских самолетов А-50 и Ил-22

Напомним, 14 января украинские военные сбили два российских военных самолета. Ил-22 и А-50 удалось сбить над Азовским морем. Самолет дальнего радиолокационного обнаружения и наведения А-50 был уничтожен вместе с экипажем. По информации российских источников, подбитый Ил-22 с повреждениями и ранеными членами экипажа экстренно приземлился на гражданском аэродроме.

Как сообщал Главред, Украина официально подтвердила сбитие этих самолетов. Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что воины Воздушных сил Вооруженных Сил Украины уничтожили вражеский самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50 и воздушный пункт управления противника Ил-22.

Также военный эксперт Петр Черник считает, что украинские защитники могли уничтожить вражеские самолеты с помощью ракеты SAMP-T в комплектации Aster-30 с дальностью поражения до 300 км.

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