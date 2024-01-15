Братчук – об ударе по А-50 и Ил-22М: огромная оплеуха РФ и новый уровень для ВСУ

Сокрушительные удары ВСУ по самолетам ВКС РФ А-50 и Ил-22М станет огромной пощечиной для оккупантов. Ситуация показала, что у Украины появляются огневые средства поражения, которые способны сбивать "жирные" вражеские цели. Ситуация на южном фронте улучшится. Об этом заявил спикер Украинской добровольческой армии Юг Сергей Братчук.
В эфире всеукраинского телемарафона UA Разом он рассказал о том, что Украина, таким образом, возможно, начала применять огневые средства, которые могут наносить неожиданные удары по важным вражеским объектам.
"Версии могут быть различными. Сейчас есть рабочая версия по Ил-22, поработавшая российская ПВО. Если самолет А-50 действительно пополнил подводный флот Российской Федерации и находится на борту авианосца "Москва" (ждем официального комментария Воздушных сил), то понятно, что Украина сегодня начинает применять огневые средства поражения, которые для врага являются во-первых неизвестным, во-вторых, мы можем наносить те удары, которые являются неожиданными. Особенно в той операционной зоне, которую враг еще до недавнего времени считал своей. Например, мы можем говорить о южном направлении", - считает Братчук.видео дня
По его словам, до декабря ситуация для российской авиации была достаточно спокойной, но все изменилось.
"Потому что наглость тактической вражеской авиации отмечалась все больше и больше. Поэтому надеемся, что это поражение будет действительно официально подтверждено, и это станет огромной оплеухой для РФ", - отметил спикер УДА.
Также Алексей Братчук подчеркнул, что потеря А-50 – "это не просто эмоциональная пощечина, это будет способствовать улучшению ситуации с авиационной компонентой на южном направлении. Это — глаза и уши российской авиации".
Удар по А-50 и Ил-22 войск РФ в Украине
Российский самолет-разведчик А-50 был сбит над Азовским морем в воскресенье, 14 января. Также был поврежден и реактивный бомбардировщик военно-космических сил РФ Ил-22.
Удар ВСУ по А-50 и Ил-22 ВКС РФ косвенно подтвердил командующий Воздушными силами Николай Олещук. Высокопоставленный военный подчеркнул, что детали разглашаться пока не будут.
Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко рассказал подробности инцидента. В своем Telegram-канале он написал о том, что А-50 был сбит из ЗРК Patriot. Бомбардировщик Ил-22, вероятно, подбит.
"Системой ПВО "Patriot" 14.01.2024 около 21:00 было нанесено огневое поражение по двум самолетам вкс рф, а именно - самолету ДРЛВ А-50 и бомбардировщику Ил-22, находившимся над акваторией Азовского моря", - подчеркнул Андрющенко.
Другие новости:
- Чевертый за неделю: ВСУ "нокаутировали" ещё один Су-34
- Украинская ПВО уничтожила 2 российских самолета Су-34 и Су-30 за сутки
- У росавиации - "черная полоса": РФ потеряла почти пятую часть парка Су-34