"Пробирки с кровью и тысячи использованных шприцев": под Сумами нашли громадную свалку COVID-отходов

Под Сумами нашли громадную свалку COVID-отходов / скриншот из видео

Тесты на коронавирус, колбы, пробирки с кровью и тысячи использованных шприцев выбросили вблизи города Суммы. Громадная свалка медицинских отходов появилась под открытым небом в промзоне областного центра.

Как сообщает ТСН, на видео местных активистов видно огромное количество мешков и пакетов с медицинскими отходами, которые сжигали под открытым небом.

По предварительным данным, часть всего этого до недавнего времени складывалась в другом селе неподалеку от Сум, но после того, как люди взбунтовались, их перевезли сюда.

Отмечается, что, скорее всего, в Сумы свозили медицинские отходы и из других регионов Украины. В частности, на месте полиция застала заполненную фуру из Киева. Автомобиль изъят. Начато расследование.

Читайте такжеВыбросили как мусор: в Одессе неходячих пациентов психбольницы санитары вывези на кладбищеРанее на Николаевщине и на Киевщине обнаружили свалки медицинских COVID-отходов. По словам полицейских, одно из предприятий свозило массово грузы на старые склады, в которых не было никаких условий для хранения эпидемически опасных медицинских отходов.