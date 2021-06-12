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"Пробирки с кровью и тысячи использованных шприцев": под Сумами нашли громадную свалку COVID-отходов

12 июня 2021, 10:19

Скорее всего, в Сумы свозили медицинские отходы и из других регионов Украины. В частности, на месте полиция застала заполненную фуру из Киева.

Под Сумами нашли громадную свалку COVID-отходов / скриншот из видео

Тесты на коронавирус, колбы, пробирки с кровью и тысячи использованных шприцев выбросили вблизи города Суммы. Громадная свалка медицинских отходов появилась под открытым небом в промзоне областного центра.

Как сообщает ТСН, на видео местных активистов видно огромное количество мешков и пакетов с медицинскими отходами, которые сжигали под открытым небом.

По предварительным данным, часть всего этого до недавнего времени складывалась в другом селе неподалеку от Сум, но после того, как люди взбунтовались, их перевезли сюда.

Отмечается, что, скорее всего, в Сумы свозили медицинские отходы и из других регионов Украины. В частности, на месте полиция застала заполненную фуру из Киева. Автомобиль изъят. Начато расследование.

Читайте такжеВыбросили как мусор: в Одессе неходячих пациентов психбольницы санитары вывези на кладбищеРанее на Николаевщине и на Киевщине обнаружили свалки медицинских COVID-отходов. По словам полицейских, одно из предприятий свозило массово грузы на старые склады, в которых не было никаких условий для хранения эпидемически опасных медицинских отходов.

коронавирус мусорная свалка новости Сум
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