УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Киев сковали жуткие пробки: какие улицы стоит объехать

25 мая 2020, 18:54

Несмотря на открытие метрополитена, вечером 25 мая столица массово стоит в пробках.

Пробки в Киеве
Киев сковали вечерние пробки 25 мая / УНИАН

Пробки в Киеве 25 мая - даже после запуска подземки столицу сегодня вечером сковали огромные пробки, которые начались сразу после ослабления карантинных ограничений.

По данным онлайн-сервисов мониторинга пробок, причиной осложнения движения на улицах Киева стали также и ремонтные работы на дорогах.

Пробки в Киеве. карта: Google-maps

Так, согласно данным Google-карт, пробки образовались на большинстве центральных улиц, на Окружной дороге. Несколько ДТП произошло на Набережно-Крещатицкой и Гаванском мосте. 

Из-за ДТП стоят также мост Метро и Патона в сторону Левого берега.

Как ранее писал Главред, утром 25 мая согласно данным онлайн-сервиса Google Maps, движение транспорта было осложнено на Набережном шоссе, Северном мосту и проспекте Романа Шухевича. Также автомобили застряли на Левом берегу Киева в районе станций метро "Гидропарк", "Левобережная", "Дарница" (также бульвар Перова), "Черниговская", "Лесная".

пробки карантин новости Киева
Сейчас вы просматриваете новость «Киев сковали жуткие пробки: какие улицы стоит объехать». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

19:46
Озвучены новые условия кредитной программы МВФ для Украины
19:45
Sherlock Holmes Chapter One - трейлер и сюжет новой игры украинской компании Видео
19:43
В Украине могут исчезнуть банкоматы: эксперт пояснил, стоит ли паниковать
19:35
Будет ли вторая волна COVID-19: в Минздраве назвали условия
19:23
"Красная черта": власти Винницы бьют тревогу из-за коронавируса
19:19
Отзыв посла Грузии из Украины: в Тбилиси назвали условия для примирения Видео
18:54
Киев сковали жуткие пробки: какие улицы стоит объехать
18:50
Від пацанки до панянки 4 сезон финал - смотреть онлайн 25-05-2020 Видео
18:50
"Насиловали по очереди": появилась новая версия о зверствах полицейских в Кагарлыке
18:44
"Стыдно и противно": замначальника Нацполиции озвучил наказание после изнасилования в Кагарлыке
18:35
Эпидемиолог сказал, когда коронавирус перестанет быть острой проблемой Видео
18:16
В Украине приостановил работу интернет-магазин IKEA из-за проблем
17:53
Тищенко оказался "зайцем": водитель объяснил, почему депутат отказался платить за проезд – видео Видео
17:37
В Польше украинские огурцы назвали отечественными для привлечения покупателей
17:32
Гордон заболел коронавирусом
17:23
"Козлина ты дурная": Богдан отвесил подзатыльник животному в Киевском зоопарке Видео
17:10
В Минсоцполитики рассказали, каким украинцам положена 100-процентная доплата на карантине
16:39
"Госизмена": Офис генпрокурора обязали начать дело против ОПЗЖ
16:38
В центре Киева толпа голых мужчин пробежалась в масках - опубликовано видео Видео
16:30
Ветер Любви 2 сезон 11 и 12 серия смотреть онлайн и обзор 25-05-2020 Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять