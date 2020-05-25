Киев сковали жуткие пробки: какие улицы стоит объехать

Киев сковали вечерние пробки 25 мая / УНИАН

Пробки в Киеве 25 мая - даже после запуска подземки столицу сегодня вечером сковали огромные пробки, которые начались сразу после ослабления карантинных ограничений.

По данным онлайн-сервисов мониторинга пробок, причиной осложнения движения на улицах Киева стали также и ремонтные работы на дорогах.

Пробки в Киеве. карта: Google-maps

Так, согласно данным Google-карт, пробки образовались на большинстве центральных улиц, на Окружной дороге. Несколько ДТП произошло на Набережно-Крещатицкой и Гаванском мосте.

Из-за ДТП стоят также мост Метро и Патона в сторону Левого берега.

Как ранее писал Главред, утром 25 мая согласно данным онлайн-сервиса Google Maps, движение транспорта было осложнено на Набережном шоссе, Северном мосту и проспекте Романа Шухевича. Также автомобили застряли на Левом берегу Киева в районе станций метро "Гидропарк", "Левобережная", "Дарница" (также бульвар Перова), "Черниговская", "Лесная".