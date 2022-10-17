Проблемы будут не только с обеспечением солдат: эксперт рассказал о трудностях оккупантов

Зимой российская армия столкнется с жесткими проблемами / Коллаж фото Reuters

С наступлением холодов российская армия столкнется с серьезными проблемами на войне против Украины. Они будут связаны не только с отсутствием теплой одежды и обуви. Об этом говорит военные эксперт Роман Свитан.

Основной проблемой эксперт считает логистику.

"Российская армия привязана к железным дорогам. Какие-то части, которые могли бы передвигаться по земле, по автодорогам, зимой они будут двигаться только по железке. Но железную дорогу наша "арта" сейчас контролирует: выбивают мосты, логистические цепочки", - сказал Свитан.

Российские резервисты не смогут за такое короткое время превратиться в "опытных бойцов". Чтобы ими стать нужно провоевать минимум год-два, по мнению эксперта.

"Потому говорить, что мобилизированные получат какой-то опыт для выполнения задач, нельзя. Наши воины воюют уже девятый год. Наши штурмовые группы - это уже совсем другой уровень. Новые "мобики" занимаются в основном стрелковой подготовкой. Максимум чего они научатся - более-менее держать в руках автомат", - отметил Свитан.

Путин объявил мобилизацию в России

Президент России Владимир Путин 21 сентября объявил частичную мобилизацию на территории РФ.

Указывалось, что собираются призывать на войну против Украины лиц, которые в запасе или проходили срочную службу в российской армии. Однако в реальности мероприятия больше похожи на общую мобилизацию.

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что российские власти намерены мобилизовать 300 тысяч резервистов. Их отправят в Украину якобы для "охраны" оккупированных территорий.

Советник главы МВД Вадим Денисенко предположил, что РФ на первом этапе мобилизации сможет набрать не более 40-50 тысяч человек. Российская система не способна подготовить больше бойцов.

Путин намерен при помощи новых солдат стабилизировать линию фронта и остановить продвижение ВСУ.

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