Продуктовые рынки останутся закрытыми - эксперт назвал причину

Большинство фермеров не будут работать в супермаркетах из-за отсутствия документов на свою продукцию / Фото pixabay.com

Большинство рынков, несмотря на обещания Офиса президента, все равно останутся закрытыми, так как большинство из них ориентируется на местные власти, которые опасаются ответственности за развитие эпидемии. Такое предположение в комментарии Главреду озвучил директор Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко.

По его мнению, те, кто выходят на протесты в большинстве своем не те, кто выращивает овощи так называемого борщевого набора, а те, кто занимается теплицами и выращивает грибы, так как все они на рынках продавали более 90% своей продукции.

Кроме того, объясняет Дорошенко, в теплицах очень короткий срок годности продуктов – всего 3-4 дня: "Именно поэтому фермеры-тепличники в катастрофическом положении, так как когда подходит срок собирать урожай, им ничего остается, кроме как собирать его и выбрасывать, либо он будет гнить в теплице".

По словам эксперта, эта сфера наиболее ориентирована именно на рынки по ряду причин.

"Во-первых, у большинства производителей нет документов на свою продукцию – значительная часть таких производителей не даст сертификата происхождения. Во-вторых, что эта продукция, попадая в магазины, становится дороже на 30% из-за НДС, других налогов и накладных расходов.

Читайте такжеУ Зеленского рассказали, когда откроют все рынки по УкраинеПо словам Дорошенко, именно с этим и связан тот факт, что большинство сетей супермаркетов закупают овощи и фрукты за рубежом.

"Отечественное почти всегда дороже. Во-первых, потому, что наши теплицы устаревшие и каждый доллар, который вкладывается в наше производство, у нас приносят на порядок меньше урожая, чем за рубежом. Также в цену закладывается и стоимость электроэнергии или газа, тогда как в Европе теплицы работают на восстанавливаемой энергии. Все эти причины приводят к тому, что магазины в первую очередь, заказывают то, что действительно продается. Сегодня некоторые торговые сети согласились работать с малыми производителями, несмотря на то, что для магазинов это большая проблема, так как такие производители не могут обеспечить постоянный и непрерывный подвоз продуктов в магазины. И как раз поэтому супермаркеты работают с теми поставщиками, которые могут обеспечить такую возможность", - уточняет эксперт.

Напомним, ранее в Офисе президента сообщили о том, что в Украине могут открыть часть продовольственных рынков. Причиной этому стали массовые протесты предпринимателей в нескольких регионах, в связи с тем, что они несут убытки из-за закрытия рынков на карантин.