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Проехал 7000 км, чтобы умереть: ВСУ ликвидировали футболиста-оккупанта из России

12 ноября 2022, 10:34

22-летний Бимба Цыденжапов служил в 40-й отдельной Краснодарско-Харбинской бригаде морской пехоты в звании матроса. Он дважды воевал в Сирии.

Бимба Цыденжапов
Бимба Цыденжапов ликвидирован в Украине / Фото УНИАН, росСМИ

Вооруженные силы Украины ликвидировали оккупанта из Забайкалья Бимбу Цыденжапова. 22-летний захватчик служил в 40-й отдельной Краснодарско-Харбинской бригаде морской пехоты в звании матроса.

Цыденжапов родился в поселке Могойтуй, который расположен более чем в 7000 км от Ураины.

В 2017 году окончил Могойтуйскую школу, был призером региональных, окружных соревнований по легкой атлетике и футболу, неоднократно получал звание "Лучший бомбардир". После окончания школы поступил в Читинское училище олимпийского резерва на отделение "Футбол", пишут росСМИ.

В 2018 году его призвали на службу в армию, которую он проходил во Владивостоке в 103-й отдельной гвардейской бригаде морской пехоты. Во время прохождения срочной службы дважды воевал в Сирии. Принимал участие в параде в Москве 9 мая 2022.

Цыденжапов ликвидирован 15 октября в Украине. Путин своим указом решил посмертно наградить оккупанта орденом мужества посмертно.

Как сообщал Главред, на войне в Украине ликвидирован российский оккупант Роман Байбородин из Сыктывкара. Он был контрактником - командиром стрелкового отделения ВС РФ.

Напомним, российская 155-я гвардейская бригада морской пехоты потеряла 63 военнослужащих в ходе двухдневного штурма украинских позиций на востоке Украины 4 ноября или ранее. Это была одна из самых больших потерь в одиночной операции для небольшой российской морской пехоты со времен чеченских войн 1990-х годов.

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