Проект "Гай дитячих снів": группа 1+1 media высаживает деревья в память о погибших во время войны детях

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Высадка деревьев в рамках проекта "Гай дитячих снів"

24 августа группа 1+1 media совместно с БФ "Озеленение Украины" в рамках глобальной экологической инициативы по озеленению планеты "Greening of the Planet" начали высадку деревьев в память о детях, жизнь которых оборвала война. Инициатива получила символическое название "Гай дитячих снів".

Первое дерево было высажено в Витачево Киевской области и посвящено 6-летней Софии Голинской, которая погибла 19 августа в результате ракетной атаки на центр Чернигова. Сюжет "Сніданку з 1+1" об этом доступен к просмотру по ссылке.

Родители погибшей Софии Голинской сажают дерево в ее память в Витачево Киевской области

Также недавно к масштабному всеукраинскому движению присоединился Коломыйский лицей №2 на Прикарпатье. По случаю начала учебного года, 1 сентября, школьники высадили дерево в память 8-летнего Владимира Балабаника, который 11 августа погиб в результате ракетного удара рф по Ивано-Франковской области. Кроме одноклассников Владимира, на высадке присутствовали родители мальчика. Также его первая учительница в специальном сюжете ТСН поделилась теплыми воспоминаниями о Владимире Балабинике, отметив, что он всегда дарил радостные эмоции.

видео дня

Почтили память Владимира Балабаника и всех погибших детей и в Рипненском лицее на Прикарпатье. Одиннадцатиклассники высадили деревья на территории учебного заведения.

Высаживание деревьев в Рипненском лицее на Прикарпатье

Соорганизатор проекта и председатель благотворительного фонда "Озеленение Украины" Анна Крысюк лично присутствовала во время высадки и подробнее рассказала о том, почему в дальнейшем команда планирует высаживать райские яблони, создав отдельную рощу с 500 такими деревьями.

"Всё, что имеет плоды, которые могут потреблять и животные, и люди — символизирует жизнь и ее восстановление. Поэтому, когда мы встретились с рабочей группой, 1+1 media и нашим оргкомитетом глобальной инициативы, — приняли решение, что это будут райские яблони. Это, собственно, о детях, потому что мы уверены, что они сразу попадают в рай", - прокомментировала Анна.

Узнать больше об инициативе, а также просмотреть полную версию сюжета ТСН о высадке деревьев можно по этой ссылке.

Напоминаем, что проект будет реализовываться в течение года командами 1+1 media, "Сніданку з 1+1" и ТСН, совместно с БФ "Озеленение Украины".

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