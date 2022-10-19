Прогремели мощные взрывы: стало известно о прилетах после ракетного удара по Украине

Стало известно о взрывах после ракетной атаки РФ / pixabay.com

В Винницкой области российская ракета попала в энергетический объект инфраструктуры. Это произошло во время массовой воздушной тревоги, объявленной в среду, 19 октября.

Об этом в Telegram сообщил глава Винницкой областной военной администрации Сергей Борзов.

"Снова враг бьет по энергетическим объектам. Есть попадания и по Винницкой области", - отметил он.

По словам Борзова, на месте работают спасательные службы.

В то же время в Черниговской области взорвался вражеский беспилотник. Об этом сообщил председатель Черниговской областной военной администрации Вячеслав Чаус в Telegram.

"Имеем взрыв "Шахеда" в Чернигове. Работает ПВО", - отметил он.

Чаус призвал людей оставаться в укрытиях.

Напомним, ракетная атака российских оккупантов по Киеву произошла в среду, 19 октября.

В городе были слышны громкие взрывы. В Сети сообщили о серии взрывов.

Мэр Киева Виталий Кличко подтвердил, что Силы обороны сбили над столицей несколько вражеских ракет.

Отметим, что над Черниговской областью украинские военные ликвидировали две вражеские ракеты. Об этом сообщает оперативное командование "Пивнич".

"Силы обороны Черниговщины сбили над Коптями две ракеты", - говорится в сообщении.

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