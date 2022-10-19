УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Прогремели мощные взрывы: стало известно о прилетах после ракетного удара по Украине

19 октября 2022, 15:49

В Винницкой области российские террористы атаковали объект энергетики.

дым
Стало известно о взрывах после ракетной атаки РФ / pixabay.com

В Винницкой области российская ракета попала в энергетический объект инфраструктуры. Это произошло во время массовой воздушной тревоги, объявленной в среду, 19 октября.

Об этом в Telegram сообщил глава Винницкой областной военной администрации Сергей Борзов.

"Снова враг бьет по энергетическим объектам. Есть попадания и по Винницкой области", - отметил он.

По словам Борзова, на месте работают спасательные службы.

борзов

В то же время в Черниговской области взорвался вражеский беспилотник. Об этом сообщил председатель Черниговской областной военной администрации Вячеслав Чаус в Telegram.

"Имеем взрыв "Шахеда" в Чернигове. Работает ПВО", - отметил он.

Чаус призвал людей оставаться в укрытиях.

Прогремели мощные взрывы: стало известно о прилетах после ракетного удара по Украине

Напомним, ракетная атака российских оккупантов по Киеву произошла в среду, 19 октября.

В городе были слышны громкие взрывы. В Сети сообщили о серии взрывов.

Мэр Киева Виталий Кличко подтвердил, что Силы обороны сбили над столицей несколько вражеских ракет.

Отметим, что над Черниговской областью украинские военные ликвидировали две вражеские ракеты. Об этом сообщает оперативное командование "Пивнич".

"Силы обороны Черниговщины сбили над Коптями две ракеты", - говорится в сообщении.

Читайте еще:

Винницкая область Черниговская область ракетный удар
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

15:56

16-летняя дочь Фреймут завела фанатов очень короткой юбкой

15:49

Прогремели мощные взрывы: стало известно о прилетах после ракетного удара по УкраинеВидео

15:36

Украину ждет сильное месиво на этой неделе: астролог назвала 10 опасных городов и самые тяжелые дниВидео

15:09

"Может быть использовано против нас": Израиль выступил против отправки оружия Украине

15:03

Чтобы ничего не слипалось: что будет, если перестать есть сладкоеВидео

Реклама
14:57

Тренер Голосу країни Дорофеева раскрыла секрет успеха команды и взаимопомощи в детских воспоминанияхВидео

14:53

Российский диктатор Путин ввел "военное положение" на оккупированных территориях УкраиныВидео

14:38

В Киеве прогремели мощные взрывы: первые подробности о работе ПВОВидео

14:30

В боях с оккупантами погибли двое украинских спортсменовВидео

14:19

У коллаборантки, которая просила россиян бомбить Черкассы, сын служит в ВСУ

14:18

Оккупантам грозит депортация из Крыма после освобождения: у Зеленского раскрыли сценарийВидео

14:17

Как Шер или Мадонна: Вера Брежнева сменила псевдоним и спела украинскую "народную" песнюВидео

14:16

Бесподобный луковый пирог с хрустящей корочкой: бюджетный рецепт, который смогут приготовить всеВидео

14:16

Передача оружия - не прямое участие в войне: Яременко рассказал, что Украина может предъявить Ирану

14:12

Как часто нужно стирать одежду: главные правила для 12 видов вещей, которые должен знать каждый

14:06

Профессия по дате рождения: как определить свою идеальную работу

14:05

Путину нужно перемирие любой ценой: Жданов рассказал о новой тактике диктатораВидео

14:03

Лунный календарь на ноябрь 2022: лучшие и самые опасные дни

13:45

"Безосновательные обвинения": Иран внезапно заявил о готовности к переговорам с Украиной

13:37

Оккупанты в панике: истерят из-за "наступления" ВСУ на ХерсонщинеВидео

Реклама
13:30

Такого пышного цветения вы еще не видели: бабушкина подкормка для герани и всех растений

13:01

Солнечное затмение 25 октября 2022: каких перемен ждать всем знакам зодиакаВидео

13:00

Гороскоп на завтра, 20 октября 2022: Ракам – воплощение мечты, Тельцам – важная информация, Козерогам – недругиВидео

12:58

ВСУ могут освободить новые территории: бывший шеф ЦРУ назвал срокиВидео

12:55

Без дождя, но со снегом: появился неожиданный прогноз на ноябрь

12:37

Лукашенко что-то задумал: мужчин в Беларуси засыпали повестками в военкоматы

12:32

Роту из 100 оккупантов на Херсонщине уничтожили за 3 дня: 8 уцелевших через 10 дней без еды пришли к ВСУВидео

12:25

Гауляйтер Сальдо дал деру из Херсона и объявил о закрытии оккупированной областиВидео

12:24

Хватит не только детям, но и внукам и правнукам: раскрыты гонорары Пугачевой

12:17

Из-за войны в Украине Запад может дополнительно ужесточить санкции против Ирана - эксперт

12:02

Победа Украины на поле боя не положит конец войне: Кислица указал на важный нюансВидео

11:48

Чистота и никаких запахов: как правильно мыть морозильную камеру

11:44

Путин слаб, поэтому в Москве уже началось распределение власти – политтехнологВидео

11:35

РФ готовится бить по Херсону: Ким объяснил подлость оккупантов с "эвакуацией"Видео

11:31

Бывшая жена Виталия Кличко отказалась от наследия мужа

11:24

В Севастополе расцвела "бавовна": оккупанты заявили о работе ПВО возле аэродрома Бельбек

11:22

Пошел убивать, чтобы обнулить тюремный срок: в Украине "демилитаризовали" уголовника-оккупанта

10:59

"Грудь вразнобой": Бабкину жестко высмеяли после поездки на Донбасс

10:51

Путин под Новый год может снова бросить войска на Киев из Беларуси – АрестовичВидео

10:16

В РФ уволили четверых из пяти генералов, командовавших вторжением в Украину: чем это грозитВидео

Реклама
10:15

"Это должен был быть их первый ребенок": трагические детали о паре, которую россияне убили дроном в КиевеВидео

10:00

Погибла вместе с любимым – по ним ударил танк РФ: под Киевом попрощались с военной Ириной ЦвилойВидео

09:24

Авиация ВСУ выпотрошила позиции оккупантов на юге: 84 "двухсотых" и пылающая техникаВидео

09:03

"В двигатель попала ракета": пилот, прорвавший блокаду Мариуполя, рассказал, как эвакуировал раненыхВидео

08:49

РФ может вывести войска из Херсона и перебросить их на Киев – АрестовичВидео

08:40

Зачем Украине независимая Чечнямнение

08:22

Мать пленного оккупанта "послала" украинского журналиста, который предлагал ей поговорить с сыномВидео

08:13

В РФ - учитель церковно-приходской школы, в Украине - "груз 200": ВСУ ликвидировали оккупанта ТрифановаВидео

07:27

Риск ядерного удара РФ по Украине низкий, но НАТО готовится к любому сценарию - Столтенберг

06:36

В ОП отреагировали на заявление Суровикина о "непростых решениях" на Херсонщине

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости Одессы
Война в Украине
Переговоры Украина РоссияКогда закончится война
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прическиМодный маникюр
Рецепты
Консервация на зимуПростые блюдаЗакуски
Персоны
Виталий КимМарк ФейгинОлег ЖдановВладимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новости
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароНоволуние в сентябреГороскоп на октябрьГороскоп на неделю
Синоптик
Прогноз погодыПогода на неделюПогода на октябрьПогода осеньМагнитная буряПогода на выходные
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Праздники
Выходные в сентябреКалендарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять