"Происходит что-то страшное": в Крыму пересохла река, питавшая водохранилище

В Крыму пересохла еще одна речка

В оккупированном Крыму продолжаются проблемы с питьевой водой - на сей раз в Белогорском районе пересохла река Танасу – приток реки Биюк-Карасу, воды которой наполняли Белогорское водохранилище. Кроме этого, обмелел и высох пресноводный пруд поблизости.

Об этом сообщает Крым.Реалии в субботу, 26 сентября.

По информации местных жителей, к середине сентября небольшое количество воды в реке Танасу еще было, но в третьей декаде сентября русло высохло.

Кроме того, в селе Кирпичное Белогорского района впервые за много лет полностью высох пруд, который служил водопоем для скота и местом рыбалки для жителей окрестных населенных пунктов.

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"Очень засушливый и жаркий сентябрь добивает сохранившиеся водные объекты. В этом месяце высохла не только река Танасу, но и наш пруд. Такого не помнят и старожилы. Колодцы тоже пустеют. Происходит что-то страшное и это пугает нас. С каждым днем мы все больше обеспокоены ситуацией с водой", – рассказал житель села Кирпичное, который не назвал свое имя из соображений безопасности.

Засуха в Крыму - что было ранее: