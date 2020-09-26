"Происходит что-то страшное": в Крыму пересохла река, питавшая водохранилище

По информации местных жителей, к середине сентября небольшое количество воды в реке Танасу еще было, но в третьей декаде сентября русло высохло.
В оккупированном Крыму продолжаются проблемы с питьевой водой - на сей раз в Белогорском районе пересохла река Танасу – приток реки Биюк-Карасу, воды которой наполняли Белогорское водохранилище. Кроме этого, обмелел и высох пресноводный пруд поблизости.
Об этом сообщает Крым.Реалии в субботу, 26 сентября.
По информации местных жителей, к середине сентября небольшое количество воды в реке Танасу еще было, но в третьей декаде сентября русло высохло.
Кроме того, в селе Кирпичное Белогорского района впервые за много лет полностью высох пруд, который служил водопоем для скота и местом рыбалки для жителей окрестных населенных пунктов.
Читайте такжеПочему люди скоро начнут бежать из Крыма
"Очень засушливый и жаркий сентябрь добивает сохранившиеся водные объекты. В этом месяце высохла не только река Танасу, но и наш пруд. Такого не помнят и старожилы. Колодцы тоже пустеют. Происходит что-то страшное и это пугает нас. С каждым днем мы все больше обеспокоены ситуацией с водой", – рассказал житель села Кирпичное, который не назвал свое имя из соображений безопасности.
Засуха в Крыму - что было ранее:
- Оккупанты Крыма перекрыли земляной плотиной реку Биюк-Карасу ниже Белогорского водохранилища. Об этом сообщает Крым.Реалии во вторник, 8 сентября. Теперь из образовавшегося пруда военные качают воду на нужды Симферополя. При этом на месте проведения работ они разбили палаточный городок, задействовано много техники. Спецавтомобили с насосами качают воду в смонтированные трубопроводы.
- Бывший постоянный представитель президента Украины в АР Крым Борис Бабин заявил о том, что Москва готова заплатить за воду на полуостров. По его словам, Россия готова дать взятку в размере 1-2 миллиардов долларов чиновникам для обеспечения подачи воды в Крым.
- Как писал Главред, из-за засухи в аннексированном Россией Крыму без воды осталось 29 населенных пунктов.
- Напомним, в Симферополе в квартирах из водопроводных кранов несколько дней течет вода черного цвета.