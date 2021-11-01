Пропагандистка Скабеева обрадовалась, что без угля из РФ в Украине будут мерзнуть дети и больные

Скабеева "напугала" украинцев холодной зимой без угля из РФ / Скриншот

С 1-го ноября Россия прекратила поставку угля в Украину. Это не могло пройти мимо пропагандистки Кремля Ольги Скабеевой, которая углядела здесь повод для радости. Она рассказала, как будут мерзнуть украинские дети в детсадах и пациенты в больницах без спасительного угля.

Пропагандистка заявила, что "бо-бо" будет именно украинцам, а не россиянам. Она также вспомнила, что с января "Газпром" прекратит прокачку газа через украинскую ГТС. На циничное заявление Скабеевой отреагировал член украинской делегации в ТКГ Денис Казанский.

"Для этих людей (а точнее нелюдей) действительно нет дна. Но по какому-то недоразумению многие до сих пор считают ВОТ ЭТО нашим "братским народом", – написал Казанский в своем Telegram-канале.

Россия прекращает поставки угля: что известно

Российская Федерация останавливает экспорт энергетического угля в Украину с 1 ноября. Речь идет об угле марки А (антрацит) и Т (тощий). Такой уголь завозила компания ДТЭК (Луганская ТЭС, Криворожская ТЭС), "Донбассэнерго" (Славянская ТЭС) и "Технова" (Дарницкая ТЭЦ, Сумская ТЭЦ, Черниговская ТЭЦ).

По информации участников рынка, запрет не распространяется на коксующийся уголь, а касается только угля, который используется для нужд энергетики.

В свою очередь в Минэнерго отметили, что у Украины на ноябрь уже есть контракты на поставку угля из Польши, Казахстана и Южно-Африканской Республики на фоне прекращения поставок энергетического угля из РФ.