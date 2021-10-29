Россия прекращает поставки угля в Украину: в Минэнергетики оперативно нашли выход из этой ситуации

Украина остается без российского угля / Укрзализныця

В пятницу, 29 октября, стало известно о том, что Россия прекратит поставлять Украине энергетический уголь. Это случится 1 ноября. В РФ такую ситуацию объяснили растущим внутренним спросом в осенне-зимний период.

"Принятое решение связано с растущим спросом на энергетические марки угля. В осенне - зимнем периоде необходимо уделять особое внимание обеспечению собственных потребностей внутри страны", - цитирует ТАСС российское Минэкономразвития.

В свою очередь, власти нашей страны сделали оперативное заявление об альтернативных контрактах.

Как сообщили в пресс-службе Минэнергетики Украины, по состоянию на ноябрь у государства уже имеются контракты на поставку угля из Польши, Казахстана и Южно-Африканской Республики.

"Увеличится доля импорта благодаря диверсификации источников поставок угля. Украинские компании уже имеют контракты на поставку угля в ноябре из Польши, Казахстана и Южно-Африканской Республики. Государственная компания "Центрэнерго" планирует импортировать из этих стран около 200 тысяч тонн угля. Также ведутся переговоры с поставщиками из Соединенных Штатов Америки", - говорится в сообщении пресс-службы со ссылкой на слова первого заместителя министра Юрия Власенко.

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Также отмечается, что работа украинской тепловой генерации в основном осуществляется за счет украинского угля.

В частности, в октябре текущего года на теплоэлектростанции поступило более 1,1 млн тонн угля собственной добычи. А это - от 85% всех поставок.

Более того, уже в следующем месяце Украина планирует увеличить поставки отечественного угля до 1,4 млн тонн.

"Минэнерго в ежедневном режиме контролирует поступление и срабатывание угля на тепловых электростанциях. По состоянию на 29 октября в работе - 35 тепловых энергоблоков и 11 атомных. Уголь поступает на тепловые электростанции достаточно ритмично, чтобы обеспечить бесперебойную работу генерации", - сказано в сообщении.

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Ситуация с углем в Украине

Ранее в Минэнерго заявили о том, что в Украине наблюдается острая нехватка угля.

Такая ситуация сложилась из-за того, что запасы угля на складах ТЭС и ТЭЦ за минувшую неделю снизились на 5,9%.

Между тем, согласно плану, на складах должно быть угля в едва ли не в 4 раза больше, то есть, на 2,896 млн тонн.

Если ситуация не изменится, то наявного угля для работы тепловиков хватит только на одну-две недели.