"Просто одни трупы": оккупант пожаловался жене, как их "кинули" с войной в Украине

Оккупант рассказал жене об огромных потерях в российской армии / Фото УНИАН

Главное управлении разведки опубликовало очередной перехват разговора российского оккупанта со своей женой, во время которого российский военнослужащий жалуется на ужасы войны и обман со стороны своего командования.

По словам оккупанта, среди военных уже начался бунт, большинство путинских солдат не хотят идти в бой.

"10 числа снова зарплата придет, ну и снова нас на… (обманут). Как обычно. Планировали 10 тысяч в сутки. А они на… (обманули). Здесь уже реально бунт начался. И 80% даже в бой не идут. И мы в бой не идем. Я на строительстве больше зарабатываю", - говорит захватчик.

Кроме того, он рассказывает жене об огромных потерях в российской оккупационной армии.

"Друзей потерял многих. 15-ю самарскую бригаду вообще раз… (разбили) в г… (наголову). Просто одни трупы. Я такое увидел – это страшно. Молодые парни. Я - здоровый мужик – схожу с ума от этого. Я плачу, рыдаю каждый раз", - жалуется военный.

Он добавил, что поддержки у них нет, доверять никому нельзя и вокруг одни враги.

"Здесь все враги. Нет такого, чтобы "ЛНР", "ДНР" были за Россию. Их…(ничего) подобного. Все враги (…) Контракт закончится, вернусь и просто освобожусь", - резюмирует оккупант.

Как сообщал Главред, ранее захватчики признались, что очень боятся украинских партизан на временно оккупированных территориях.

В другом перехваченном разговоре речь шла об убийстве попавших в плен украинских защитников в районе Попасной (Луганская обл.).

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