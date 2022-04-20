"Пленных приказано убить": опубликован аудиоперехват рашистов под Попасной

Оккупанты РФ планируют убивать пленных / Reuters

Украинская военная разведка получила аудиоперехват разговора оккупантов РФ, в котором идет речь об убийстве попавших в плен украинских защитников.

Рашисты в своих переговорах обсуждают приказ убить всех военнопленных ВСУ в районе Попасной (Луганская обл.). Соответствующую запись сумели перехватить сотрудники ГУР.

"Это откровенное военное преступление, нарушение международного законодательства и еще один яркий пример, что армия России – это убийцы, насильники и мародеры и никак не военные", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось о том, что враг пытался закрепиться в западной и северо-западной частях Рубежного и потерпел неудачу.

Кроме того, российские оккупанты проводят штурмовые действия в районе населенного пункта Попасная.

Война в Украине

В рамках указа Путина Россия ввела войска на территории отдельных районов Донбасса.

В ночь на четверг, 24 февраля, Путин заявил, что принял решение о проведении "специальной военной операции" в связи с ситуацией на Донбассе.

Ракетные удары начались по Киеву, Харькову и другим городам Украины.

Зеленский призвал Путина сесть за стол переговоров. По словам украинского президента, вторжение России в Украину – это на самом деле начало войны против Европы.

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