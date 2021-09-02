Прямо во время лекции: в аудитории Одесского университета рухнул потолок

Чудом никто не пострадал / Фото: Новини.LIVE Odesa

1 сентября в Одессе во время пары в ОНУ им. И. И. Мечникова обрушилась часть потолка . Все произошло в аудитории-амфитеатре на первом этаже старого здания университета.

На опубликованных кадрах видно, что внушительные куски потолка рухнули перед доской, в кабинете оперативно появилось руководство корпуса и другие преподаватели, пишут " Новини лайв ".

Фото: Новини.LIVE Odesa

Произошло все просто во время лекции, а пару романо-германского факультета пришлось прервать. Как говорят студенты, это уже не первый подобный случай, а во многих аудиториях старого и нового корпуса учебного заведения стены и потолок покрыты трещинами.

Ранее мы писали, что в киевском метро оригинально отнеслись к ремонту. Трещину на колонне в подземном переходе возле станции "Святошин" отремонтировали скотчем .

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