"Птицам Мадяра" приказали немедленно выйти из Бахмута

Подразделение аэроразведчиков "Птицы Мадяра" держало оборону города 110 дней, а теперь займет новые позиции.

Роберт Бровди сообщил, что "Птицы Мадяра" выходят из Бахмута / Фото: Генштаб ВСУ, скриншот

Подразделение аэроразведчиков "Птицы Мадяра" получило приказ о выходе из Бахмута Донецкой области. Воины держали оборону города 110 дней, а теперь займут новые позиции.

О приказе высшего командования сообщил основатель подразделения Роберт Бровди "Мадяр" в Telegram-канале.

По его словам, посреди ночи подразделение получило приказ от высшего командования перейти на новые позиции. Другие детали Бровди не сообщил.

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"110 суток Птиц Мадяра в Бахмуте прошло, нам поручено новое задание", - говорится в сообщении.

"Я, прежде всего, военный, поэтому не буду комментировать приказы командования обороны Бахмута", — сказал Бровди.

Оборона Бахмута

По данным Института изучения войны, российская оккупационная армия продолжает наступательные операции в районе Бахмута, на западной окраине Донецка и в целом на западе Донецкой области. Вместе с тем военные страны-агрессора временно свернули усилия по окружению города-крепости с юго-запада и с северо-востока. Аналитики ISW считают, что оккупанты могут оказать давление на ВСУ, чтобы те отступили из Бахмута, сосредоточившись на северо-восточном наступлении.

1 марта военный эксперт Олег Жданов заявил, что ситуация в Бахмуте Донецкой области сейчас критическая. Более того, ближайшие недели будут решающими. По его словам, ситуация на Бахмутском направлении может ухудшиться. Кроме того, есть угроза окружения украинских войск с севера.

Спикер восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый не исключил отступления украинских войск из Бахмута. По его словам, это может произойти в случае, если речь будет идти о сохранении личного состава, улучшении тактического положения войск или более эффективном проведении военной операции.

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