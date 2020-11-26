​Пустые рюмки​ и курица с колбасой: как Зеленского встретили родители в Кривом Роге

Зеленский посетил родной Кривой Рог и встретился с родителями.
Президент Украины Владимир Зеленский 26 ноября посетил родной Кривой Рог. Глава государства встретился с родителями и опубликовал фото за столом. О своем визите к родителям Зеленский сообщил на странице в Facebook.
Папа Александр Семенович и мама Римма Владимировна встретили президента накрытым столом – жаренными окорочками, квашенной капустой, салатом, мясной и сырной нарезкой.
На кухонном столе можно заметить четыре пустые тарелки и такие же четыре хрустальные рюмки.
"Кривбасс! Папа! Мама! Люблю!", – написал Зеленский в публикации.
Как сообщает пресс-служба президента, в Кривом Роге Зеленский провел совещание по вопросам развития и экологической ситуации в городе.
"Жизнь в Украине должна быть комфортной, безопасной и современной. Я сегодня нахожусь в Кривом Роге, где мы хотим видеть такую жизнь", - сказал Зеленский.
Президент отметил, что вокруг Кривого Рога строят новые дороги. В частности, на Кропивницкий, Днепр, Николаев, Запорожье. Также на совещании обсуждали создание новых парков, строительство станций и развитие спортивной и велосипедной инфраструктуры.
Владимир Зеленский - о чем ранее сообщал Главред:
- 9 ноября стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский и руководитель его Офиса Андрей Ермак заболели COVID-19.
- Зеленский почти сразу после получения положительного теста на коронавирус переехал в больницу Феофания.
- Президент Украины Владимир Зеленский поборол коронавирус. Глава государства получил негативный результат теста. Почти сразу Зеленский начал запланированные поездки, которые были отсрочены из-за болезни.
- Также Зеленский 25 ноября заявил, что государство окажет финансовую поддержку предпринимателям и наемным работникам, которые пострадали из-за введения карантинных ограничений. Им выплатят по 8 тысяч гривен единоразовой помощи. На реализацию инициативы выделят около 10 миллиардов гривен.
- 26 ноября Зеленский внес в Раду законопроекты о помощи бизнесу.