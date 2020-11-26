​Пустые рюмки​ и курица с колбасой: как Зеленского встретили родители в Кривом Роге

Зеленский опубликовал фото с родителями в Кривом Роге / УНИАН

Президент Украины Владимир Зеленский 26 ноября посетил родной Кривой Рог. Глава государства встретился с родителями и опубликовал фото за столом. О своем визите к родителям Зеленский сообщил на странице в Facebook.

Папа Александр Семенович и мама Римма Владимировна встретили президента накрытым столом – жаренными окорочками, квашенной капустой, салатом, мясной и сырной нарезкой.

На кухонном столе можно заметить четыре пустые тарелки и такие же четыре хрустальные рюмки.

"Кривбасс! Папа! Мама! Люблю!", – написал Зеленский в публикации.​

Как сообщает пресс-служба президента, в Кривом Роге Зеленский провел совещание по вопросам развития и экологической ситуации в городе.

"Жизнь в Украине должна быть комфортной, безопасной и современной. Я сегодня нахожусь в Кривом Роге, где мы хотим видеть такую жизнь", - сказал Зеленский.

Президент отметил, что вокруг Кривого Рога строят новые дороги. В частности, на Кропивницкий, Днепр, Николаев, Запорожье. Также на совещании обсуждали создание новых парков, строительство станций и развитие спортивной и велосипедной инфраструктуры.

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