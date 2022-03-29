"Путин головного мозга у многих": в Киево-Печерской лавре жалуются на препятствия в отходе от МП

Киево-Печерская лавра

В Киево-Печерской лавре сейчас живут беженцы и переселенцы из зон активных боев с российскими оккупантами. Баррикад и укреплений там нет.

Как говорится в сюжете ТСН, увидеть переселенцев, чтобы оценить гуманитарные усилия церкви с московским подчинением журналиста не удалось. Там объяснили, что после утренней молитвы люди отдыхают.

На вопрос о войне священники отвечают, как говорится, вопросом на вопрос. Однако один из них, пожелавший остаться анонимом, рассказал то, что можно назвать сенсацией.

"О выходе из московского патриархата уже заявили многие священники. Но я еще раз скажу, централизованно это еще не произошло. И неизвестно, как будет. "Путин головного мозга" у многих", – заявляет он.

Читайте такжеЯдерная зима: что будет с миром, если Путин нажмет свою кнопку, и где можно спрятатьсяСозыв собора уже открыто требуют, но процесс тормозят несколько архиепископов. Часть руководства церкви просто вне доступа — эвакуировались.

"Из-за каких-то 10-15 идиотов в рясах не надо судить по всем церквям. У людей есть определенная философия. Их 30 лет накачивали. Если ты хочешь быть с Богом, то должен быть в единстве с московским патриархом", - добавил собеседник.

Между тем, митрополит Эпифаний заверил, что за последний месяц войны в Украине только 50 церквей присоединились к ПЦУ, еще 100 приняли решение о переходе. Это произошло за последние дни. Поэтому митрополит предполагает, что все заявления о переходах могут быть всего лишь маскировкой.

Напомним, мировые эксперты считают, что агрессивные и беспорядочные действия российского президента Владимира Путина в отношении Украины могут быть вызваны серьезной болезнью. К таким выводам они пришли из-за "лунообразного лица" диктатора и любви к длинным столам для совещаний.

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