Путин готовится сдать Крым: Олег Жданов перечислил основные признаки

Путин готовится ко сдаче Крыма - Жданов / Коллаж УНИАН, Главред

Президент России Владимир Путин уже готовится сдать Крым, такое предположение высказал полковник и военный эксперт Олег Жданов в эфире у Марка Фейгина.

"Авиация ушла на территорию России, а флот прячется за мысом Фиолент и старается дрейфовать в сторону Новороссийска. Основная часть штаба Черноморского флота перешла в Новороссийск. Можно предположить, что москва допускает деоккупацию Крыма и заранее продумывает, как минимизировать потери техники", - отметил эксперт.

Удары по оккупантам в Крыму

Напомним, серия взрывов произошла на военном аэродроме в Сакском районе на территории временно оккупированного Крыма.

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Отмечается, что после серии взрывов в районе военного аэродрома в Новофедоровке (Сакский район, АРК) на аэродроме начался пожар.

При этом, уточняется, что всего их насчитали около десяти.

Ранее Главред писал, что в захваченном РФ Крыму разбился военный самолет российских оккупантов. Авиакатастрофа произошла в воскресенье, около 6 часов утра 11 сентября.

Как пишут в местных пабликах, по предварительной информации, пилоты успели катапультироваться.

Отмечается, что авиакатастрофа произошла в поле на границе Разнодельненского и Красноперекопского районов.

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