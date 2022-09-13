Путин готовится сдать Крым: Олег Жданов перечислил основные признаки

Авиация ушла на территорию России, а флот прячется за мысом Фиолент и старается дрейфовать в сторону Новороссийска, отметил эксперт.
Президент России Владимир Путин уже готовится сдать Крым, такое предположение высказал полковник и военный эксперт Олег Жданов в эфире у Марка Фейгина.
"Авиация ушла на территорию России, а флот прячется за мысом Фиолент и старается дрейфовать в сторону Новороссийска. Основная часть штаба Черноморского флота перешла в Новороссийск. Можно предположить, что москва допускает деоккупацию Крыма и заранее продумывает, как минимизировать потери техники", - отметил эксперт.
Удары по оккупантам в Крыму
Напомним, серия взрывов произошла на военном аэродроме в Сакском районе на территории временно оккупированного Крыма.
Отмечается, что после серии взрывов в районе военного аэродрома в Новофедоровке (Сакский район, АРК) на аэродроме начался пожар.
При этом, уточняется, что всего их насчитали около десяти.
Ранее Главред писал, что в захваченном РФ Крыму разбился военный самолет российских оккупантов. Авиакатастрофа произошла в воскресенье, около 6 часов утра 11 сентября.
Как пишут в местных пабликах, по предварительной информации, пилоты успели катапультироваться.
Отмечается, что авиакатастрофа произошла в поле на границе Разнодельненского и Красноперекопского районов.
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