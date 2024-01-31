УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

"Путин мечтает об эпических победах": эксперт рассказал, когда наступление РФ "захлебнется"

Руслана Заклинская
31 января 2024, 18:49
Накануне выборов Путину необходимы победы на фронте, которыми он мог бы хвастаться.
'Путин мечтает об эпических победах': эксперт рассказал, когда наступление РФ 'захлебнется'
Наступательная операция РФ на фронте скоро истощится / Коллаж: Главред, фото: Командование объединенных сил ВСУ

Наступательная операция российской армии, начатая осенью 2023 года, вероятно, истощится весной 2024 года, после выборов президента РФ. Тогда оккупанты начнут процесс мобилизации и восстановления человеческого ресурса, который требует времени и оперативной паузы. Об этом рассказал военно-политический обозреватель Александр Коваленко в эфире телемарафона.

"Почему весной наступление может максимально истощиться? Это связано с некоторыми факторами, одним из них является так называемые выборы президента РФ, после которых начнется процесс мобилизации. Это восстановление человеческого ресурса, а также это выделение ресурса на обеспечение подразделений. То есть это достаточно тяжелый процесс, на который надо будет какое-то время и на который надо будет оперативную паузу", - пояснил военно-политический обозреватель.

Коваленко отметил, что россияне начали наступление при "максимально невыгодных погодных условиях". По его словам, в это время лучше было бы обороняться.

видео дня

Также он отметил, что российское командование, несмотря на большие потери, не достигло значимых результатов на фронте.

"Они пренебрегают человеческими жизнями, именно поэтому они стартовали в период, когда лучше всего быть именно в обороне, но россияне перешли в наступление из-за политических прихотей самого Путина. Ему нужно накануне его выборов какие-то эпические победы, которыми он мог бы хвастаться. Но как мы видим, на сегодня они, потеряв сотни и даже тысячи единиц техники и огромное количество человеческого ресурса, не смогли достичь какого-то результата именно того эпического масштаба, о котором мечтал сам Путин", - добавил Коваленко.

Война в Украине

Как сообщал Главред, на Авдеевском направлении враг несет значительные потери в технике и живой силе. Оккупантам не удается прорвать линию обороны ВСУ вблизи Авдеевки, линия соприкосновения практически не меняется, заявил начальник службы связей с общественностью 47-й бригады "Магура" Дмитрий Лазуткин.

Также россияне пытаются захватить село Степное под Авдеевкой, однако силы ВСУ наносят им большие потери и не позволяют достичь своей цели. 47-я бригада успешно ликвидировала живую силу противника. Дроны ВСУ обнаружили подготовку оккупантов к штурму, что позволило украинским защитникам вовремя реагировать и нанести врагу серьезные потери.

Напомним, Путин угрожает созданием "демилитаризованной зоны" на территории Украины, якобы для защиты российских регионов от обстрелов ВСУ. Он утверждает, что российские военные "занимаются этим" на Авдеевском направлении, отодвигая противника от жизненно важных пунктов в России.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
война в Украине российские войска война России и Украины
Реклама

Главное за день

"Очищаем Крым от РФ": Олещук намекнул на мощный удар ВСУ по аэродрому Бельбек

"Очищаем Крым от РФ": Олещук намекнул на мощный удар ВСУ по аэродрому Бельбек

20:12 Украина
Страны ЕС уже заложили на 2024 год 21 млрд евро на военную помощь Украине: детали

Страны ЕС уже заложили на 2024 год 21 млрд евро на военную помощь Украине: детали

19:28 Украина
В Украину идет весеннее потепление: некоторые области будет заливать дождями

В Украину идет весеннее потепление: некоторые области будет заливать дождями

18:55 Синоптик
Все главные новости

Последние новости

20:12

"Очищаем Крым от РФ": Олещук намекнул на мощный удар ВСУ по аэродрому Бельбек

20:08

Гороскоп на февраль 2024 года: Весы рискуют потерять любовь, но выиграть в лотереюВидео

19:44

Чем полезен мед: врач рассказал про удивительные свойства этого продукта

19:35

"Папочка, привет": полицейский впервые после плена позвонил родным, плакали всеФотоВидео

19:28

Страны ЕС уже заложили на 2024 год 21 млрд евро на военную помощь Украине: детали

США на пороге гражданской войны: Тарас Семенюк – о последствиях противостояния в ТехасеСША на пороге гражданской войны: Тарас Семенюк – о последствиях противостояния в Техасе
19:15

Лунный календарь на 1 февраля: почему стоит избегать резких движений

19:10

У Украины начинает появляться новейшее оружиемнение

19:05

"Волосы станут роскошными": эксперт советует мыть волосы всего два раза в неделю

18:55

В Украину идет весеннее потепление: некоторые области будет заливать дождями

Реклама
18:53

Спортзалы и кафе, но без "бусов": в ТЦК Киева рассказали, как и где вручают повестки

18:49

"Путин мечтает об эпических победах": эксперт рассказал, когда наступление РФ "захлебнется"

18:44

"Достают до Москвы и Урала": генерал назвал самое эффективное оружие для ударов по РФ

18:29

Они живут под сотнями бомб: сколько людей остается в Авдеевке по сей день

18:06

Секунда - и все поле укрыло снарядами: как ВСУ встретили оккупантов возле СтеповогоВидео

17:58

Помощь Запада "в обмен" на переговоры с РФ: эксперт назвал сценарий от Трампа

17:52

Налет в чайнике исчезнет мгновенно: женщина поделилась гениальным способом

17:43

В оккупированном Крыму прогремела серия взрывов: в Севастополе вспыхнул пожар

17:17

Целуют землю и рыдают: появилось трогательное видео с возвращением пленныхФотоВидео

17:05

Россияне "прогрызают" оборону: в ВСУ рассказали о боях за Авдеевку

17:02

4 лучших метода, как убрать запах мяса из холодильника: и следа не останется

Реклама
16:59

"Лишит счастья": можно ли маме стричь взрослую дочь и наоборот

16:59

Путин цинично об уничтожении Авдеевки: работаем над демилитаризованной зоной

16:49

Когда и как правильно сажать клубнику: собирать будете ведрами

16:38

В Украину вернули людей из списка на обмен 24 января, но не всех: что известноФото

16:33

Евровидение-2024: в каком полуфинале выступит конкурсант из Украины

16:32

Угроза нападения на Казахстан: генерал СБУ назвал ультиматум России от Китая

16:28

Без подготовки не примут: мужчин на госслужбу будут брать только с военным опытом

16:13

Уже не скрывают паники из-за конфискации активов: Захарова закатила истерику

16:05

Из плена вернулся защитник Мариуполя, его жену и дочку убила ракета в ДнепреФотоВидео

15:50

FAVBET и "Відсіч" объединяют усилия для лучшей подготовки украинских защитников реклама

15:49

В Украине снарядный голод: Кулеба заявил о запасном плане для фронта

15:46

Россия понесла огромные потери: в ЦРУ назвали цифры и раскрыли планы Путина

15:24

"Интенсивность атак будет расти": Данилов сделал заявление об ударах по территории РФ

15:23

Больная раком четвертой степени звезда "Беверли Хиллз" сообщила о чуде

15:18

Мобилизация 2024: в одной из областей внедрили новацию - от повесток не убежать

15:15

Вытащили счастливый билет: 5 знаков зодиака, которым повезет в феврале

15:15

41-летняя звезда "Дизель Шоу" впервые выходит замужВидео

15:10

Начнутся масштабные боевые действия: в Минобороны Эстонии дали прогноз на 2024 год

14:56

Как избавиться от жирного пятна на куртке: помогут два простых средства

14:53

Бывшая Остапчука рассказала, почему не отказывается от его фамилии

Реклама
14:47

РФ может пойти войной на Европу, воспользовавшись ее слабостью: эксперт назвал условие

14:44

Все плачут и обнимаются: домой в Украину вернулись 207 военнопленныхФото

14:43

РФ изменила порядок мобилизации: в британской разведке рассказали, что происходит

14:34

В стиральных машинах обнаружили скрытый отсек: все поражены находкойВидео

14:32

Немного спирта и готово: зачем закатывать пробки от вина и шампанского в банки

14:11

Это задание под силу лишь единицам: нужно найти льва в парке за 6 секунд

13:56

Температура в 2 областях поднимется до +12: какой будет погода в начале февраля

13:49

Угроза гражданской войны в США: Байден готовится принять непопулярное решение

13:45

Собака может заболеть: как правильно хранить собачий корм

13:37

Известная украинская певица увеличила грудьВидео

Новости Украины
Новости КиеваКурс валютМобилизацияТарифыПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в Украине
Праздники
Церковный календарь на 2024 годКакой сегодня праздникВеликий пост 2024Китайский Новый год 2024
Война с Россией
Контрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТО
Лайфхаки
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растенияСад и огород
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Поздравления
С днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщине
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять