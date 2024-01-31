'Путин мечтает об эпических победах': эксперт рассказал, когда наступление РФ 'захлебнется'

Накануне выборов Путину необходимы победы на фронте, которыми он мог бы хвастаться.

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Наступательная операция РФ на фронте скоро истощится / Коллаж: Главред, фото: Командование объединенных сил ВСУ

Наступательная операция российской армии, начатая осенью 2023 года, вероятно, истощится весной 2024 года, после выборов президента РФ. Тогда оккупанты начнут процесс мобилизации и восстановления человеческого ресурса, который требует времени и оперативной паузы. Об этом рассказал военно-политический обозреватель Александр Коваленко в эфире телемарафона.

"Почему весной наступление может максимально истощиться? Это связано с некоторыми факторами, одним из них является так называемые выборы президента РФ, после которых начнется процесс мобилизации. Это восстановление человеческого ресурса, а также это выделение ресурса на обеспечение подразделений. То есть это достаточно тяжелый процесс, на который надо будет какое-то время и на который надо будет оперативную паузу", - пояснил военно-политический обозреватель.

Коваленко отметил, что россияне начали наступление при "максимально невыгодных погодных условиях". По его словам, в это время лучше было бы обороняться.

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Также он отметил, что российское командование, несмотря на большие потери, не достигло значимых результатов на фронте.

"Они пренебрегают человеческими жизнями, именно поэтому они стартовали в период, когда лучше всего быть именно в обороне, но россияне перешли в наступление из-за политических прихотей самого Путина. Ему нужно накануне его выборов какие-то эпические победы, которыми он мог бы хвастаться. Но как мы видим, на сегодня они, потеряв сотни и даже тысячи единиц техники и огромное количество человеческого ресурса, не смогли достичь какого-то результата именно того эпического масштаба, о котором мечтал сам Путин", - добавил Коваленко.

Война в Украине

Как сообщал Главред, на Авдеевском направлении враг несет значительные потери в технике и живой силе. Оккупантам не удается прорвать линию обороны ВСУ вблизи Авдеевки, линия соприкосновения практически не меняется, заявил начальник службы связей с общественностью 47-й бригады "Магура" Дмитрий Лазуткин.

Также россияне пытаются захватить село Степное под Авдеевкой, однако силы ВСУ наносят им большие потери и не позволяют достичь своей цели. 47-я бригада успешно ликвидировала живую силу противника. Дроны ВСУ обнаружили подготовку оккупантов к штурму, что позволило украинским защитникам вовремя реагировать и нанести врагу серьезные потери.

Напомним, Путин угрожает созданием "демилитаризованной зоны" на территории Украины, якобы для защиты российских регионов от обстрелов ВСУ. Он утверждает, что российские военные "занимаются этим" на Авдеевском направлении, отодвигая противника от жизненно важных пунктов в России.

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