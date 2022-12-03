Путин может использовать переговоры для перевооружения - глава МИД Британии

Джеймс Клеверли рассказал, зачем РФ нужны переговоры / Фото president.gov.ua

Министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли считает, что российский диктатор Владимир Путин может манипулировать темой мирных переговоров с Украиной и использовать их для перевооружения собственной армии.

Клеверли на встрече с коллегами стран НАТО подверг сомнению намерения Путина по переговорам, передает Sky News.

"Дело в том, что мы должны быть очень, очень осторожны, если "мирные" переговоры - а я употребляю там слово "мир" в кавычках - инициирует Владимир Путин", - сказал глава МИД Британии.

Клеверли предположил, что Россия может использовать переговоры и паузу в боевых действиях как прикрытие для перевооружения войск. В таком случае могут возникнуть еще большие обострения на фронте.

"Тогда все, что произойдет, это то, что мы снова увидим именно эти сцены, но, возможно, через 6, 12, 18 месяцев. Решение по этому поводу должно быть стабильным, значимым, реальным", - считает британский министр.

Клеверли призвал коллег из НАТО опасаться подобных заявлений России, поскольку после таких пауз в прошлом агрессия РФ только возрастала. Как пример он привел войну в Грузии, аннексию Крыма и войну на Донбассе.

Переговоры о мире в Украине

Как сообщал Главред, 1 декабря президент США Джо Байден заявил о готовности к переговорам с российским диктатором Владимиром Путиным, однако есть одно условие. Глава Кремля должен показать интерес к скорейшему окончанию войны в Украине и вывести свои войска.

Спикер Кремля Дмитрий Песков прокомментировал возможность переговоров Байдена и Путина. По его словам, в РФ не готовы принять условия Вашингтона. В частности, Россия не планирует забирать свои войска с территории Украины.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что глава страны-агрессора России Владимир Путин не может быть субъектом переговоров с миром, поскольку у него больше нет политических перспектив в своем же государстве. Шанс для российского государства сохраниться – перезагрузка элит.

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