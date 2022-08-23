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Путин не собирается прекращать войну, он хочет навязать мир с одним нюансом – Сунгуровский

23 августа 2022, 02:10

Российская армия уже истощается, и РФ не успевает пополнять ресурсы, которые иссякают. Но российский диктатор всё равно не хочет останавливать войну.

Владимир Путин, Николай Сунгуровский
Путин не собирается прекращать войну, он хочет навязать мир с одним нюансом – Сунгуровский/ Reuters, УНИАН

Верхушка российской власти уже поняла, что не успевает оперативно восстанавливать ресурсы своей экономики и вооруженных сил, и поэтому армии РФ нужна передышка. Но несмотря на это российский диктатор Владимир Путин не собирается прекращать войну.

Зато кровавый российский президент хочет предложить Украине прекращение огня на условиях, на которые наше государство никогда не согласится. Об этом рассказал директор военных программ Украинского центра экономических и политических исследований имени Разумкова Николай Сунгуровский, пишет УНИАН.

"Если проанализировать те заявления, на которых Путин намерен навязать Украине прекращение огня – сохранение за РФ всех оккупированных территорий, отступление и разоружение Украины и так далее – это чушь, на которую Украина никогда не пойдет", – отмечает он.

Однако страна-агрессор РФ может попытаться заставить Украину пойти на такие неприемлемые для нее условия.

"Но нас попытаются принудить к этому и усадить за стол переговоров. А если Украина на это не пойдет, обвинить в том, что Украина не хочет мира", – говорит Сунгуровский.

Также он отметил, что Россия на протяжении всех лет независимости Украины пыталась изолировать нашу страну от экономических, финансовых и политических партнеров. Нашему государству всегда навязывали нейтралитет. Однако если бы Украину объявили нейтральным государством, Запад придерживался бы всех договоренностей, а Россия просто "плевала бы" на все условия и дальше продолжала бы попытки распространить свое влияние на наше государство, говорит эксперт.

Ранее военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов отмечал, что война в Украине подошла к переломному моменту вплотную, но он пока еще не наступил. Перелом начался тогда, когда защитники Украины остановили наступление российских войск. При этом контрнаступление ВСУ полностью зависит от западных партнеров.

Напомним, ранее директор Института трансформации общества, политолог и экономист Олег Соскин рассказал, какой может быть жизнь в Украине для простых граждан при двух вариантах развития событий – если наше государство проиграет в войне и если оно одержит победу над страной-агрессором Россией. Он подчеркнул, что на восстановление нашего государства уйдет 10-20 лет.

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