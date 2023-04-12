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Путин несерьезно относится к переговорам, все решит контрнаступление ВСУ - директор ЦРУ

Анна Ярославская
12 апреля 2023, 09:57 обновлено 12 апреля, 10:02
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Контрнаступление ВСУ крайне важно для изменения ситуации на поле боя. В ближайшие месяцы на карту будет поставлено очень многое.
Уильям Бернс
В ближайшие месяцы на карту будет поставлено очень многое, заявил Уильям Бернс / Фото: УНИАН, 28-я ОМБр имени Рыцарей Зимнего Похода ​

Российский диктатор Владимир Путин до сих пор мечтает о победе его страны-оккупанта в войне в Украине, поэтому вместо того, чтобы отступить, он удвоил усилия на фронте. Об этом заявил директор Центрального разведывательного управления США Уильям Бернс.

По его словам, Путин "несерьезно относится к переговорам на данном этапе" войны, сообщает CNN.

"Вместо того, чтобы отступить, он удвоил свои усилия. Российский президент считает, что может сокрушить Украину и Запад", – заявил Бернс.

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По словам главы ЦРУ, только украинское контрнаступление сформирует перспективы для прекращения конфликта. Именно прогресс украинской армии на поле боя сформирует перспективы для будущей дипломатии и прекращения конфликта. В ближайшие месяцы на карту будет поставлено очень многое, считает Бернс.

Кроме того, Бернс подчеркнул важность дальнейшей поддержки США Украины, в том числе посредством обмена разведывательными данными.

Контрнаступление ВСУ

Глава Пентагона Ллойд Остин считает, что у Украины есть все возможности, чтобы добиться успеха в контрнаступлении. По его словам, союзники обучили большое количество украинских военных и продолжают оказывать техническую помощь Киеву.

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что Главнокомандующий ВСУ и его штаб будет принимать решение о контрнаступлении "в последний момент".

"Если кто-то думает, что у нас только один вариант, то это не так. Даже три варианта - это мало", - сказал Данилов.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что контрнаступление Вооруженных сил Украины может начаться летом.

Экс-заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины, генерал-лейтенант Игорь Романенко считает, что после утечки секретной военной информации из Пентагона в Генштабе могут делать вид, что продолжают подготовку контрнаступления по тому плану, который был обнародован, а на самом деле будут реализовать другой план.

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