Путин обсудит с Лукашенко включение Беларуси в число стран-гарантов безопасности

Владимир Путин и Александр Лукашенко 12 апреля отправятся на космодром Восточный
Во вторник, 12 апреля президент РФ Владимир Путин встретится с Александром Лукашенко.
Они собираются вместе отметить День космонавтики, а также обсудят Украину, сообщает РБК.
Путин и Лукашенко 12 апреля отправятся на космодром Восточный на Дальнем Востоке, который находится в стадии строительства.
Предполагается, что они дадут пресс-конференцию. Не исключено, что Путин и Лукашенко будут продвигать тему присоединения Беларуси к числу стран-гарантов безопасности Украины.
"Конечно же, у журналистов накопилось к Путину и Лукашенко множество вопросов. Речь пойдет и о ситуации в Украине. Беларусь хотела бы выступить одним из гарантов безопасности, эту идею поддерживает и Москва", - сказано в сообщении.
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Напомним, ранее президент Владимир Зеленский рассказал, что семь стран готовы обсуждать содержание международного соглашения относительно гарантий безопасности для Украины.
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