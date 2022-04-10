Путин обсудит с Лукашенко включение Беларуси в число стран-гарантов безопасности

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Во вторник, 12 апреля президент РФ Владимир Путин встретится с Александром Лукашенко.

Они собираются вместе отметить День космонавтики, а также обсудят Украину, сообщает РБК.

Путин и Лукашенко 12 апреля отправятся на космодром Восточный на Дальнем Востоке, который находится в стадии строительства.

Предполагается, что они дадут пресс-конференцию. Не исключено, что Путин и Лукашенко будут продвигать тему присоединения Беларуси к числу стран-гарантов безопасности Украины.

"Конечно же, у журналистов накопилось к Путину и Лукашенко множество вопросов. Речь пойдет и о ситуации в Украине. Беларусь хотела бы выступить одним из гарантов безопасности, эту идею поддерживает и Москва", - сказано в сообщении.

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Напомним, ранее президент Владимир Зеленский рассказал, что семь стран готовы обсуждать содержание международного соглашения относительно гарантий безопасности для Украины.

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