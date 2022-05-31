Путин отправил на Донбасс недобитки десантников: больше всего потерь среди военных из Дагестана и Бурятии

Число публично признанных потерь в России составляет 10% от данных украинского Генштаба. Похоронки официально зафиксированы в 1809 населённых пунктах РФ.
Группа Информационное сопротивление по состоянию на 30 мая зафиксировала имена 3067 российских оккупантов, которых публично похоронили или официально признали убитыми в привязке к какому-то российскому региону. Похоронки официально зафиксированы в 1809 населённых пунктах РФ.
Об этом написал на своей странице в Facebook советник министра обороны Украины Алексей Копытько. По его словам, всего уже можно определить три тенденции в потерях путинской армии.
"Первая – снова обозначился устойчивый поток похорон российских десантников. Недобитки из Пскова, Костромы, Ульяновска, Рязани завершают свой жизненный цикл в Луганской и Донецкой областях. Вторая – в структуре потерь выросла доля разного рода "казаков", "добровольцев" и другого сброда, которого ранее в статистике практически не было. Всё чаще мелькают новости: работал непойми кем, неделю назад пошёл на "специальную военную операцию" - вернулся в гробу. То есть пока Россия пытается подготовить хоть какой-то осмысленный резерв, для поддержания давления в бой отправляют контингент сомнительного качества", - написал Копытько.
Третья тенденция – "с особой яростью начали скорбеть по усопшим учреждения образования".
"Видимо перед концом учебного года пришла какая-то централизованная разнарядка. Ибо масса школ внезапно начали вспоминать давнишних выпускников, пионеры, почётный караул, всё вот это. И раньше было, парты именные делали, но сейчас особенно беспощадно", - отметил советник министра обороны Украины.
Также он обратил внимание на региональные диспропорции:
- Москва – 8 ликвидированных;
- Санкт-Петербург – 21;
- Чечня – 21;
- Севастополь – 40;
- Дагестан – 174;
- Бурятия – 132;
- Башкирия – 94.
Заметно возросло число убитых из Брянской области, там публично похоронили 52 человека.
"Как видно, число публично признанных в самой России потерь составляет порядка 10% от данных нашего Генштаба. Российские данные явно занижены, это начинают потихоньку фиксировать локальные СМИ, выявляя непубличные захоронения. Причём если на заметных кладбищах непубличные могилы военных составляют 30-70% (в зависимости от региона), то всё больше сообщений о незаметных кладбищах, где без огласки тихонько прикапывают российских солдат. Оценить их число даже навскидку невозможно, слишком отрывочные сведения. Ну, и непонятное количество "пропавших без вести", - резюмировал Копытько.
Потери РФ на войне в Украине по состоянию на 30 мая:
Как сообщал Главред, по данным британской разведки, Россия потеряла огромное количество офицеров среднего и младшего звена. В дальнейшем это приведет к снижению боевого духа солдат и плохой дисциплине войск.
При этом российские солдаты готовы убивать своих генералов, которые заставляют их идти в наступление. Об этом свидетельствует очередной перехват разговора, опубликованный Службой безопасности Украины.
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