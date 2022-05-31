Путин отправил на Донбасс недобитки десантников: больше всего потерь среди военных из Дагестана и Бурятии

РФ отправляет воевать в Украину контингент сомнительного качества / Reuters

Группа Информационное сопротивление по состоянию на 30 мая зафиксировала имена 3067 российских оккупантов, которых публично похоронили или официально признали убитыми в привязке к какому-то российскому региону. Похоронки официально зафиксированы в 1809 населённых пунктах РФ.

Об этом написал на своей странице в Facebook советник министра обороны Украины Алексей Копытько. По его словам, всего уже можно определить три тенденции в потерях путинской армии.

"Первая – снова обозначился устойчивый поток похорон российских десантников. Недобитки из Пскова, Костромы, Ульяновска, Рязани завершают свой жизненный цикл в Луганской и Донецкой областях. Вторая – в структуре потерь выросла доля разного рода "казаков", "добровольцев" и другого сброда, которого ранее в статистике практически не было. Всё чаще мелькают новости: работал непойми кем, неделю назад пошёл на "специальную военную операцию" - вернулся в гробу. То есть пока Россия пытается подготовить хоть какой-то осмысленный резерв, для поддержания давления в бой отправляют контингент сомнительного качества", - написал Копытько.

Третья тенденция – "с особой яростью начали скорбеть по усопшим учреждения образования".

"Видимо перед концом учебного года пришла какая-то централизованная разнарядка. Ибо масса школ внезапно начали вспоминать давнишних выпускников, пионеры, почётный караул, всё вот это. И раньше было, парты именные делали, но сейчас особенно беспощадно", - отметил советник министра обороны Украины.

Также он обратил внимание на региональные диспропорции:

Москва – 8 ликвидированных;

Санкт-Петербург – 21;

Чечня – 21;

Севастополь – 40;

Дагестан – 174;

Бурятия – 132;

Башкирия – 94.

Заметно возросло число убитых из Брянской области, там публично похоронили 52 человека.

"Как видно, число публично признанных в самой России потерь составляет порядка 10% от данных нашего Генштаба. Российские данные явно занижены, это начинают потихоньку фиксировать локальные СМИ, выявляя непубличные захоронения. Причём если на заметных кладбищах непубличные могилы военных составляют 30-70% (в зависимости от региона), то всё больше сообщений о незаметных кладбищах, где без огласки тихонько прикапывают российских солдат. Оценить их число даже навскидку невозможно, слишком отрывочные сведения. Ну, и непонятное количество "пропавших без вести", - резюмировал Копытько.

Потери РФ на войне в Украине по состоянию на 30 мая:

Потери армии РФ на войне в Украине / facebook.com/GeneralStaff.ua

Как сообщал Главред, по данным британской разведки, Россия потеряла огромное количество офицеров среднего и младшего звена. В дальнейшем это приведет к снижению боевого духа солдат и плохой дисциплине войск.

При этом российские солдаты готовы убивать своих генералов, которые заставляют их идти в наступление. Об этом свидетельствует очередной перехват разговора, опубликованный Службой безопасности Украины.

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