Путин побоится нанести ядерный удар, он просто блефует - Денисенко

Путин боится ударить ядерным оружием / УНИАН, ua.depositphotos.com

Путин не сможет нанести ядерный удар. Не смотря на то, что он продолжает угрожать, он побоится это сделать. Об этом заявил советник министра внутренних дел Украины Вадим Денисенко во время телемарафона.

Денисенко убежден, что, угрожая нажать "красную кнопку", Путин блефует и лжет.

"Никогда в жизни он не выпустит ядерную ракету, но, к сожалению, многие в мире достаточно серьезно относятся к этой лжи со стороны Путина. Он снова поднимает ставки и, к сожалению, у нас есть опасения, что определенные страны и лидеры могут начать достаточно долго думать и обсуждать правду или неправду говорит Путин", - сказал Вадим Денисенко.

Он добавил, что "друзьям заграницей" необходимо говорить о блефе Путина.

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Угрозы России ядерным оружием

Бывший директор Института национальной памяти Владимир Вятрович сказал, что Путин может нанести ядерный удар или по Украине, или по одной из стран НАТО. По его словам, Путин может решиться на такой шаг и ударить по союзной Киеву Польше, по территории которой идет помощь украинскому государству.

В американском Институте изучения войны ранее заявили, что Россия может аннексировать захваченные части Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областей. После этого Путин может угрожать ядерным оружием, чтобы не допустить освобождения регионов в ходе контрнаступления армии Украины.

Посол в Германии Андрей Мельник считает, что если Украина вступит в НАТО, угроза атомной войны должна снизиться. По его мнению, в таком случае Путин поймет – ядерный удар по украинскому государству обернется таким же точно ответом.

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