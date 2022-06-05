УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Путин побоится нанести ядерный удар, он просто блефует - Денисенко

5 июня 2022, 17:29

Некоторые страны и мировые лидеры серьезно относятся к угрозам Путина.

Путин боится ударить ядерным оружием / УНИАН, ua.depositphotos.com

Путин не сможет нанести ядерный удар. Не смотря на то, что он продолжает угрожать, он побоится это сделать. Об этом заявил советник министра внутренних дел Украины Вадим Денисенко во время телемарафона.

Денисенко убежден, что, угрожая нажать "красную кнопку", Путин блефует и лжет.

"Никогда в жизни он не выпустит ядерную ракету, но, к сожалению, многие в мире достаточно серьезно относятся к этой лжи со стороны Путина. Он снова поднимает ставки и, к сожалению, у нас есть опасения, что определенные страны и лидеры могут начать достаточно долго думать и обсуждать правду или неправду говорит Путин", - сказал Вадим Денисенко.

Он добавил, что "друзьям заграницей" необходимо говорить о блефе Путина.

Читайте такжеНевзоров. Ядерная война будет, но вопрос в другом

Угрозы России ядерным оружием

Бывший директор Института национальной памяти Владимир Вятрович сказал, что Путин может нанести ядерный удар или по Украине, или по одной из стран НАТО. По его словам, Путин может решиться на такой шаг и ударить по союзной Киеву Польше, по территории которой идет помощь украинскому государству.

В американском Институте изучения войны ранее заявили, что Россия может аннексировать захваченные части Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областей. После этого Путин может угрожать ядерным оружием, чтобы не допустить освобождения регионов в ходе контрнаступления армии Украины.

Посол в Германии Андрей Мельник считает, что если Украина вступит в НАТО, угроза атомной войны должна снизиться. По его мнению, в таком случае Путин поймет – ядерный удар по украинскому государству обернется таким же точно ответом.

Читайте также:

Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

17:29

Путин побоится нанести ядерный удар, он просто блефует - Денисенко

17:01

На Донбассе уничтожен один из командиров оккупантов: что известно о генерале-рашистеВидео

16:38

Украина должна стать членом ЕС: "это наш моральный долг" - Урсула фон дер ЛяйенВидео

16:35

Война с Россией – почему все решится летоммнение

16:16

В МВД раскрыли сценарий освобождения Донбасса: ВСУ зайдут на территорию РФВидео

Реклама
16:13

"Могут еще две недели делать вид, что он жив": Арестович рассказал о жизни после смерти ПутинаВидео

16:01

В "ДНР" хотят казнить пленных иностранцев: боевики назвали их именаВидео

15:41

США отправляют в Украину боевые вертолеты Ми-17

15:41

"А где бикини?": Ивлеева обескуражила фото в прозрачном лифчике

15:28

Глава ВР о Венгрии: поливают Украину грязью и отбеливают Россию

15:25

Россияне опозорились ракетным ударом по Киеву: в УЗ разнесли заявление РФ об уничтожении склада танковВидео

15:18

ЕС может отказаться от российского газа: уже разработан план - еврокомиссарВидео

14:46

"Какой смысл скрывать?": Гребенщиков выдал все, что думает о СМИ в РФ и войне в Украине

14:43

Рашистов выбивают с Херсонщины: ВСУ освобождают оккупированный югВидео

14:38

"Гоняют" самолеты в напряженном режиме: Жданов оценил опасность от авиации РФВидео

14:37

ВСУ устроили файер-шоу На Луганщине: уничтожили вражеский склад с боеприпасамиВидео

14:22

Почему запаниковала и мечется Россиямнение

14:14

Сергей Стерненко. Матери оккупантов жалуются, что их сыновей нетВидеоблоги

14:11

В МИД потребовали от спикера парламента Венгрии справку из психбольницыВидео

13:49

"Нужно 4-5 полноценных бригад": Арестович рассказал, когда Украина пойдет в контрнаступлениеВидео

Реклама
13:46

Вот он - нацизм: в Мариуполе нельзя выйти на улицу без справки о "фильтрации"

13:44

Контрудар ВСУ в Северодонецке: в США раскрыли деталиВидео

13:29

ВСУ уничтожили на Запорожье позицию вражеского отделения, 8 оккупантов "ушли в ад"Видео

13:22

Украинцев освободят от уплаты кредита за уничтоженное войной имущество - Гетманцев

13:21

Украину раскалит до +31°С: синоптик назвал самый жаркий деньВидео

13:03

В Мариуполе оккупанты не дают людям воду, зато щедро поливают газоны

13:00

Гороскоп на завтра, 6 июня 2022: Львам – ссора с любимыми, Скорпионам – важные перемены, Рыбам – потери

12:42

"Как правильно освещать войну": СБУ получила доступ к методичке ФСБФото

12:33

"Зачем один район "освобождает" другой": россияне обстреляли Донецк и спалились перед местнымиВидео

12:31

Рашисты отказываются умирать в Украине: массово бегут с поля бояВидео

12:21

Байден поцапался с Маском: язвительно "послал" того на Луну

11:59

Путин угрожает новыми ударами по территории УкраиныВидео

11:47

Танки Leopard и ЗРК: Испания "созрела" к поставкам Украине тяжелого вооружения – СМИВидео

11:44

ВСУ взяли в плен 8 рашистов в Северодонецке: ожесточенные бои за город продолжаютсяВидео

11:33

Разрывает рашистов в клочья: Залужный показал мощные САУ М109А3 на передовойФотоВидео

11:19

Женский гороскоп на 6-12 июня: Овнам – расставание, Львам – подсказки судьбы, Скорпионам – денежная удачаВидео

11:00

Кадыров угрожает Украине более сильным наступлением РФ на Донбассе в ближайшие дниВидео

10:58

Ту-95 били из акватории Каспийского моря: новые подробности ракетного удара по КиевуВидео

10:23

Бить Россию ее же методами, или Почему Штаты медлят с поставкой вооружений Украинемнение

10:20

Рашисты получили по зубам под Изюмом и Лиманом: подробности контрудара ВСУФотоВидео

Реклама
10:06

Украина имеет право бить по российской артиллерии даже на территории РФ – экс-посол СШАВидео

09:40

"Узнаешь дурака по болтовне": у Зеленского жестко ответили на дикое хамство БудапештаВидео

09:37

Оккупанты пойдут на штурм: астролог назвала даты ожесточенных боев летом - гороскоп для УкраиныВидео

09:24

ВСУ оттеснили оккупантов в Северодонецке и контролируют половину города – ГайдайВидео

08:59

Враг бьет по объектам Укрзализныци: новые детали ракетного удара по КиевуВидео

08:39

Гороскоп на сегодня 5 июня 2022: Ракам – разочарование, Девам – важные известия, Рыбам – завистникиВидео

08:35

ВСУ отразили атаку врага на Херсонщине: рашисты отошли с большими потерямиВидео

08:25

Оккупанты усиливаются возле Бахмута и Николаева: в Генштабе рассказали, что происходит на фронтеВидео

07:13

Киев обстреляли ракетами: прогремели взрывыВидео

06:27

Почему украинцам повезло больше, чем курдаммнение

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять