"Путин проигрывает": в ФРГ прогнозируют новые успехи ВСУ на поле боя

ВСУ всегда будут получать новые системы и дополнительную поддержку Запада, уверен Роберт Габек.

В Германии заявили о том, что РФ движется к поражению / Фото УНИАН

Российские оккупанты проигрывают в войне, развязанной против Украины кремлевским режимом.

С таким заявление выступил министр экономики Германии Роберт Габек. Немецкого чиновника цитирует Spiegel.

"Никто не мог подумать, что 2022 год закончится именно так. Путин проигрывает эту войну на поле боя", - говорит глава минэкономики ФРГ.

При этом он считает, что причинами поражений РФ является оружие от Европы, стран НАТО и США, которое получают ВСУ, а также умелое его использование украинскими защитниками.

"Я за то, чтобы Германия вместе с союзниками поддерживала Украину таким образом, чтобы она могла выиграть эту войну", – говорит немецкий политик.

Вместе с тем он уверен в том, что ВСУ всегда будут получать новые системы и дополнительную поддержку, но она всегда должна обсуждаться вместе с членами Альянса.

"Мы прошли долгий путь, и следующие шаги, безусловно, позволят Украине добиться дальнейших успехов", - добавил Габек.

Военная помощь Запада Украине

Напомним, неделе госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что санкционировал по поручению президента выделение Украине новой партии вооружений на сумму $400 млн.

Пентагон информировал, что будут поставлены ракеты для зенитного комплекса Hawk, четыре зенитно-ракетных комплекса Avenger, оснащенных ракетами Stinger, дополнительные боеприпасы для ракетных систем залпового огня HIMARS, 21 тыс. 155-мм артиллерийских снарядов, 500 высокоточных 155-мм артиллерийских снарядов, снаряжение для холодной погоды и прочее военное оборудование.

В пресс-релизе американского Минобороны отмечалось, что новый пакет помощи США Украине стал 25-м с августа 2021 года. Всего с начала работы администрации президента Джо Байдена США предоставили Киеву военную помощь на сумму более $19,3 млрд.

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