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Караул устал: Путин разрешил "отдохнуть" оккупантам на Луганщине

4 июля 2022, 15:38

Сам же Путин убежден, что российские солдаты якобы смогут накопить силы.

российские военные, путин
Путин разрешил оккупантам на Луганщине "отдохнуть" от войны / Reuters

Российские военные, которые захватывали территории в Луганской области, пока не будут идти в наступление. Владимир Путин разрешил им "передохнуть". Такое указание он дал министру обороны РФ Сергею Шойгу. Об этом сообщает ТАСС.

Путин считает, что за время "отдыха" российские оккупанты смогут нарастить силы.

Однако стоит напомнить, что российские солдаты, которые ранее были выведены на какое-то время из территории Украины, больше не хотят возвращаться на жестокую войну, которую развязал сам же Путин.

Бунтовать начали и те, кто еще находится на территории Украины. Многие из них даже пытаются убежать в аннексированный Крым через Арабатскую стрелку.

Российские оккупанты неоднократно жаловались по телефону своим знакомым и родственникам на многочисленные потери армии РФ. Из-за этого они всячески пытаются сбежать от войны и отказываются выполнять приказы руководства.

Как сообщал ранее глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, Россия бросила на захват области, "наверное, все силы", ведь ВСУ давали жесткий отпор и до последнего не покидали позиции, нанося врагу значительный урон.

Таким образом, можно предположить, что эти "все силы" после возможного затишья или возвращения домой откажутся возвращаться обратно на убой в Украину.

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Захват Лисичанска войсками РФ

3 июля росСМИ сообщили, что министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту страны-агрессора Владимиру Путину об оккупации всей Луганской области. По его словам, российская армия полностью контролирует Лисичанск.

К вечеру 3 июля в Генштабе заявили, что Силы обороны Украины после тяжелых боев за Лисичанск приняли решение выйти из города. У врага серьезное преимущество в тяжелом вооружении и численности личного состава. Дальнейшая оборона города могла бы привести к роковым последствиям. Для сохранения жизни украинских военных было решено покинуть город. Лисичанск был последним большим населенным пунктом Луганщины, который находился под контролем Украины.

Позже президент Владимир Зеленский в своем обращении заявил, что Украина обязательно вернет оккупированный Лисичанск и превратит все доклады россиян по захвату Луганской области в прах.

Британская разведка считает, что после захвата Лисичанска, российские войска могут переключится на захват Донецкой области.

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