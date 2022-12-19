Путин трижды откладывал нападение на Украину, на вторжении настаивала ФСБ – ГУР

Все первые цели агрессора России в Украине провалились – им не удалось окружить Киев, оккупировать Сумы, Чернигов и Харьков, отметил Вадим Скибицкий.

Путин консультировался по оккупации Украины с Шойгу и Герасимовым - ГУР / Коллаж Скриншот YouTube, УНИАН

Руководитель страны-оккупанта РФ Владимир Путин трижды откладывал полномасштабное военное вторжение на территорию Украины. Он разговаривал с министром обороны Сергеем Шойгу и главой Генштаба Валерием Герасимовым. На нападении настаивала Федеральная служба безопасности (ФСБ), которая считала, что все готово для оккупации. Однако планы врага провалились - россияне не смогли окружить Киев и захватить другие города. Об этом заявил заместитель начальника Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий.

В интервью немецкому изданию Bild он рассказал о том, что согласно информации разведки, Кремль трижды переносил нападение на Украину. Последний перенос – в середине февраля.

"По нашей информации, атаку переносили трижды, последний раз в середине февраля", - отметил Скибицкий.

По его словам, Путин неоднократно разговаривал о военном вторжении с начальником российского Генштаба Валерием Герасимовым и министром обороны Сергеем Шойгу. На атаке настаивала конкретно ФСБ.

"Они (сотрудники ФСБ) были уверены, что достаточно подготовились к вторжению. Они вложили огромные ресурсы и подтолкнули Герасимова к атаке. Тот факт, что российские части были обеспечены продовольствием, боеприпасами и горючим на трое суток (во время попытки захватить Киев), показывает, как сильно они просчитались. Все первые (военные) цели провалились, они не смогли окружить Киев, не смогли взять Сумы, Чернигов и Харьков", - подчеркнул Вадим Скибицкий.

Война России против Украины

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в интервью The Economist рассказал, что оккупант Россия в 2023 году, вероятно, с конца января, либо в марте, может перейти в новое масштабное наступление.

Враг может снова попытаться захватить Киев, наступать на Донбассе или с юга. Украине нужно больше оружия для освобождения своих территорий.

Президент Владимир Зеленский отметил, что следующие полгода станут решающими для Украины. Он призвал Запад оказать поддержку украинскому государству в сфере противодействия российскому ракетному террору, обеспечить стойкость государства зимой, увеличить военную поддержку и оказать содействие в продвижении формулы мира.

Командующий Оперативным командованием Юг Андрей Ковальчук отметил, что ВСУ готовятся к сценариям возможного наступления РФ на Украину с севера, востока и юга. Наступление из Беларуси может произойти в конце февраля или позже. Украинские войска будут отражать потенциальную вражескую атаку.

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