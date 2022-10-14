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Путин не остановится, его надо уничтожить - Огрызко

14 октября 2022, 03:10

Дипломат считает, что с Россией следует вести переговоры лишь в случае, если будет обсуждаться вопрос о её капитуляции.

Огрызко, Путин, Россия
Путин не хочет заканчивать войну в Украине / Коллаж фото УНИАН, Главред

Российский диктатор Владимир Путин, который развязал кровавую войну против Украины, находится в состоянии агонии. Он не остановится, пока не достигнет желаемого, поэтому его надо уничтожить. Об этом в интервью Главреду рассказал бывший министр иностранных дел Украины, руководитель Центра исследования России Владимир Огрызко.

Именно ракетные удары по Украине, которые российские оккупанты нанесли 10 октября, являются признаком того, что Путин не хочет заканчивать эту войну.

"Но в этой ситуации больше волнует цивилизованный мир, который до сих пор продолжает говорить, что Путин может прекратить эту войну. Недавно в Вашингтоне господин Кирби, который занимается координацией всех структур безопасности, сказал, что, мол, Путин начал эту войну, и он же может ее закончить. Не знаю, чего больше в этих словах – глупости или цинизма. Ибо даже ребенок уже понимает, что Путин не может закончить эту войну, он ее не хочет заканчивать, и он ее не будет заканчивать", - сказал Огрызко.

Он добавил, что люди на Западе должны четко понять, "либо мы остановим Путина, либо он остановит нас". Огрызко считает Россию страной-террористом и поддерживает позицию президента Украины Владимира Зеленского, который не хочет вести переговоры с террористами.

"С террористами переговоры не ведутся, а если ведутся, то лишь об их капитуляции или уничтожении их в случае, если они не соглашаются на выдвинутые требования", - добавил дипломат.

Напомним, Главред сообщал о том, что в РФ уже начались серьезные обсуждения того, кто может заменить Путина. Ведь там считают, что его диктаторский режим ведет к уничтожению страны. В России могут произойти кардинальные изменения уже через 3-4 месяца.

Ранее сообщалось, что в окружении Владимира Путина растет раздражение по отношению к диктатору из-за того, что он требует результатов на войне с Украиной, хотя ему регулярно докладывают о проблемах на фронте, утрате части аннексированных территорий и о том, что война фактически проиграна.

Другие новости:

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