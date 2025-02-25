Путину будет сложно продолжать войну: в ISW назвали проблемы РФ

Социологические опросы демонстрируют высокий уровень поддержки россиянами войны против Украины.

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Путину будет сложно продолжать войну / коллаж: Главред, фото: kremlin.ru, Минобороны РФ

Кратко:

Россияне хотят полной капитуляции Украины

В РФ начинают чувствовать экономические потери

Российский президент Владимир Путин планирует продолжать войну до полной капитуляции Украины, чего хочет большинство россиян. Однако население РФ уже чувствует ухудшение экономической ситуации из-за больших затрат на затяжную военную кампанию. Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

Отмечается, что недавние социологические опросы демонстрируют высокий уровень поддержки россиянами войны против Украины до полной капитуляции.

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В то же время, россияне начинают чувствовать экономические потери через три года войны. Это ставит под сомнение способность Путина продолжать балансировать с подходом "продукты и вооружения" в средне- и долгосрочной перспективе.

"Президент России Владимир Путин пока что остается предан продолжению своей войны в Украине, даже несмотря на рост внутреннего политического и экономического давления. Он не демонстрирует никаких признаков переосмысления своей решимости склонить Украину к капитуляции", - полагают в ISW.

Переговоры о мире в Украине - главное:

Ранее сообщалось о том, что Владимир Зеленский провел разговор с Трампом. Президент Украины назвал разговор с американским лидером "очень хорошим".

Как сообщал Главред, США подошли "очень близко" к достижению мирной договоренности по урегулированию развязанной Россией войны против Украины.

Напомним, ранее Зеленский отреагировал на заявления Штатов о готовности согласовать мирные позиции с Россией уже на этой неделе. Зеленский назвал такие перспективы нереалистичными.

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