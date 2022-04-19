Путину нужны не люди, а территории: эксперт объяснил, зачем оккупанты равняют с землей Мариуполь

Оккупанты уничтожают Мариуполь, потому что по-другому воевать не умеют / Фото Reuters

Захват Мариуполя и уничтожение полка Азов является исключительно важной символической задачей для Кремля, поэтому путинская армия пытается взять город под свой контроль любой ценой, даже если придется сравнять его с землей.

Об этом заявил во время чата на Главреде экономист, старший научный сотрудник Центра политики безопасности в Вашингтоне, президент Института экономического анализа Андрей Илларионов.

Почему захват Мариуполя так важен для Путина

Во-первых, Мариуполь - второй по величине город Донецкой области, крупнейший порт на Азовском море. Кроме того, этот город является символом противостояния и сопротивления.

"Мариуполь – это город, в котором базируется полк Азов, который международными военными экспертами признан лучшим военным соединением в мире. Поэтому для путинского режима взятие Мариуполя и уничтожение Азова является исключительно важной символической задачей", - объяснил Илларионов.

Во-вторых, если путинские войска смогут захватить Мариуполь, то это позволит замкнуть сухопутный коридор между оккупированными Донбассом и Крымом.

Зачем оккупанты разрушают Мариуполь

Илларионов добавил, что оккупанты сравнивают город с землей, потому что по-другому воевать не умеют. Так они действовали по отношению к Харькову, Сумам, другим украинским городам, а также в Алеппо, Грозном, Кенигсберге, Берлине.

"Это единственный тип военных действий, которые советская, а теперь российская армия умеет вести. Этот вид военных действий предусматривает уничтожение всего живого, любых укрытий, полное разрушение городов и захват территории безотносительно к людям, которые там когда-либо были", - сказал эксперт.

Илларионов отметил, что Путину не нужны люди, которые не являются частью путинского народа. Ему нужна территория.

"Он уже неоднократно заявлял, что претендует на "Новороссию". Он хочет заполучить ее, независимо от того, будут там люди или нет. Если там окажутся люди, которые не разделяют его точку зрения, они подвергнутся либо изгнанию, либо уничтожению, либо насильственному перевоспитанию, документы о котором уже многократно публиковались. Они показывают, какую участь путинский режим уготовил для украинцев, которые сохраняют свою украинскую идентичность, не говоря уже о своих политических взглядах", - резюмировал Илларионов.

Бои за Мариуполь

С 3 марта Мариуполь блокируют российские оккупанты. Город подвергся одним из самых жестоких нападений за всю войну в Украине. Местные жители живут в подвалах на грани жизни и смерти. Оккупанты не пускают в Мариуполь гуманитарную помощь, обстреливают мирных жителей, бросают бомбы на гражданские здания, где прячутся дети.

6 апреля в горсовете сообщили, что в Мариуполе заработали российские мобильные крематории. После широкой международной огласки геноцида в Буче, высшее руководство России приказало уничтожить любые свидетельства преступлений своей армии.

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что военным путем деблокировать Мариуполь невозможно. Такая попытка обернулась бы огромными потерями для украинской армии. По его словам, "снимать осаду с Мариуполя или облегчать ее можно косвенным путем". Украинские военные делают все, что в их силах.

17 апреля защитники Мариуполя заявили, что не будут сдаваться, несмотря на предложение РФ выбросить белый флаг и покинуть завод Азовсталь. Как пишет журналист The Time Саймон Шустер, "они связали так много огневой мощи россиян, что это дало другим городам шанс выжить".

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль подтвердил эту же информацию.

"Город до сих пор не пал", - сказал глава правительства.

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