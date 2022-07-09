Путину отчитались о потерях армии РФ в Украине: двухсотых уже больше 50 тысяч - СМИ

ВСУ убили уже больше 50 тыс. российских военных / Фото УНИАН

Потери в российской армии, которая воюет против украинских военных, составили уже 41 315 человек. Именно такую цифру озвучили президенту РФ Владимиру Путину во время утреннего отчета 9 июля. Об этом сообщает Telegram-канал GeneralSVR.

Сообщается, что в эту цифру не включены данные о потерях бойцов российских частных военных компаний, которые также воюют в Украине.

"Эта цифра без учёта данных о потерях российских ЧВК, принимающих участие в боевых действиях на территории Украины, на пятницу 8 июля это 10 751 погибших. Очередные итоговые данные о потерях бойцов ЧВК должны поступить в пятницу 15 июля. И в дальнейшем будут обновляться раз в неделю", - говорится в сообщении.

Таким образом, можно предположить, что потери российской стороны составляют минимум 52 066 человек.

Среди погибших и пропавших без вести также есть бойцы Росгвардии - 2094 человека.

Стоит отметить, что эти данные даже больше, чем передает украинская сторона. По данным Генштаба ВСУ, армия РФ потеряла уже как минимум 37 200 своих бойцов. Лишь за прошлые сутки украинские защитники ликвидировали по меньшей мере 300 российских солдат.

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Ранее украинские бомбардировщики и штурмовики атаковали российских захватчиков на южном и восточном направлениях. В результате успешного удара у россиян стало меньше еще на два командно-наблюдательных пункта.

Также мы сообщали, что в Одесской области состоялся воздушный бой между Вооруженными силами Украины и российскими оккупантами. В среду, 6 июля, истребитель врага ударил по украинским самолетам, однако проиграл и вынужден был ретироваться.

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