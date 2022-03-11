Пытались скрыться в колонне эвакуированных: под Киевом задержана группа мародеров

Под Киевом задержана группа мародеров/ Скриншот

Полиция Киевщины задержала группу мародеров, скрывавшихся среди эвакуированных жителей Бучи.

"Сегодня, 11 марта, при осмотре автомобилей гуманитарной колонны правоохранители обнаружили четырех подозрительных лиц. У водителя и трех пассажиров автомобиля "Mercedes" отсутствовали документы, удостоверяющие право собственности на машину", - говорится в сообщении пресс-службы.

Правоохранители выяснили, что задержанные граждане силой забрали у владельца машину и скрылись на ней из Бучи.

Кроме того, установлено, что во время оккупации злоумышленники обворовывали местное население, в том числе магазины.

Установление личностей мародеров показало, что все они были ранее судимы за кражи и наркопреступления.

На данный момент злоумышленники находятся в ИВС.

Напомним, Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности заявил, что Беларусь готовится совершить нападение на Украину до 21:00 11 марта.

Позже секретарь СНБО Алексей Данилов прокомментировал информацию о возможном вторжении Беларуси на территорию Украины. По его словам, опасность есть, однако украинские военные готовы к этому.

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