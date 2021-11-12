Пытки задержанных и издевательства: комендант подпольной тюрьмы Изоляция дал показания

Как пытали задержанных. / facebook.com/SecurSerUkraine

Появилось видео с допросом одного из руководителей незаконной тюрьмы боевиков Изоляция.

Один из руководителей незаконной тюрьмы рассказал о том, как пытали задержанных.

По его словам, он работал там с 2014 года, был инспектором охраны, следил за безопасностью до декабря 2014 года, потом назначили начальником.

"Моя роль была вытянуть правдивые, скажем так, показания. При каждом допросе присутствовали сотрудники ФСБ, МГБ, врач был, чтобы если человеку стало плохо, он ее откачивал", - рассказал он.

Кроме того, к задержанным, которые не шли на сотрудничество, применялись пытки.

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"А именно: "тапик", он же телефонный аппарат, привязывали либо к ногам, к пальцам, либо "Док", который это все делал, он же Симонов Станислав, он привязывал к гениталиям. Людей сажали или в одиночную камеру, где нет туалета, ничего, потом не выводили их в туалет, давали бутылку, или по приказу Евдокимова Василия, он же "Ленин", мне поступал приказ поставить человека на сутки, чтобы он стоял. Не кормить, не поить, чтобы только дал показания", - отметил он.

Готовили теракт против украинских спецназовцев

Боевик рассказал, как подорвали автомобиль контрразведчика Александра Хараберюша, сотрудника СБУ.

"Это все готовилось на территории "Изоляции". Там стоял Ланд Крюйсер Прадо зеленого цвета, ну он был поломан, скажем так. И они приезжали в масках и одного сотрудника, работающего сейчас в "ЦСО МГБ ДНР", учили прикремливать к днищу автомобиля, ну так понимаю, взрывное устройство. После чего, когда произошел теракт на территории Украины, "Ленин" приезжал и хвастался лично: "О, наша работа, смотри", - рассказал боевик.

Боевик отметил, что подрыв автомобиля полковника разведки в Киеве Максима Шаповалова тоже их работа, отметил боевик.

Объявили подозрения по четырем статьям

ст. 149 (торговля людьми);

ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации);

ст. 260 (Создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований);

ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны).

Приморский районный суд Мариуполя избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.

Что такое тюрьма Изоляция

Изоляция - это незаконная тюрьма, созданная российской оккупационной властью на территории одноименного культурного центра в Донецке после захвата города в 2014 году.

По данным Офиса генпрокурора, в тюрьме Изоляция в разное время содержали около 3,5 тыс. человек, из которых 1,6 тыс. - это гражданские лица.

По данным отчета Управления Верховного комиссара ООН по правам человека, в Изоляции заключенных пытают и подвергают сексуальному насилию.

29 октября 2020 года руководителю Изоляции заочно сообщено о подозрении.

Расследованием установлено, что под руководством Куликовского на территории бывшего завода изоляционных материалов в Донецке террористы устроили "базу пыток", где незаконно удерживали гражданских лиц, пленных военнослужащих Вооруженных сил Украины и других формирований, задействованных в проведении АТО/ООС.

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