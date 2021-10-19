Боевики сняли замок и ушли: миссия ОБСЕ снова начала патрулирование на Донбассе

Миссия ОБСЕ снова начала патрулирование на Донбассе / УНИАН

Наблюдательная миссия ОБСЕ возобновила работу в зоне военного конфликта на Донбассе с передовой патрульной базы во временно оккупированной Горловке, которую блокировали террористы и российские военные. Об этом сообщает пресс-служба ОБСЕ.

Как отмечается, в 15:40 18 октября члены миссии увидели, что навесной замок и цепь на воротах базы, расположенной в одной из горловской гостиниц, сняты, а ворота, соответственно, были открыты.

Палатка у входа в базу осталась, но наблюдатели не обнаружили возле нее ни людей, ни машин боевиков. После этого члены миссии покинули базу для патрулирования и вернулись в 16:03.

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Напомним, ранее 13 октября 2021 года украинские военные задержали на Донбассе боевика террористической группировки "ЛНР", который под прикрытием разминирования с повязкой СЦКК осуществлял разведку позиций ВСУ. СБУ показала видео допроса оккупанта, а также запись с телефона боевика, на которой запечатлен обстрел украинских позиций.

Оккупанты начали протестовать из-за задержания своего соратника и блокировать наблюдателей на временно оккупированных территориях. 17 октября в ОБСЕ заявили о приостановке миссии на Донбассе.

Делегация Украины в ТКГ сообщила, что оккупанты перешли к захвату заложников и удерживают членов миссии ОБСЕ, а в действиях оккупантов есть признаки международного терроризма.