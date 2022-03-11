"Работают наши воздушные силы": опубликовано видео уничтожения пункта управления оккупантов

Опубликовано видео уничтожения пункта управления оккупантов/ Скриншот

В Киевской области возле Макарова украинские защитники уничтожили пункт управления российских оккупантов.

Как сообщил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, для уничтожения врага бойцы использовали беспилотник Байрактар.

Читайте такжеПерехвачен план РФ по установлению контроля над Украиной"Несколько минут назад уничтожен вражеский пункт управления на Киевском направлении. Работают наши воздушные силы", - написал он.

Напомним, российские оккупанты повредили газопровод на Донбассе. Из-за этого в Бердянске нет газо- и теплоснабжения, а температура в большинстве домов – не более 12 градусов.

Также ранее нардеп, член Комитета ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Сергей Рахманин заявил, что в войне с Россией Украине очень важно продержаться следующие две недели.

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