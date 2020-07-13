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Рада ввела сбор за вылет граждан из страны

За каждого пассажира, который улетает из аэропорта Украины, будет взиматься государственный сбор.

13 июля 2020, 16:43
аэропорт Борисполь
За вылет из страны придется доплатить / УНИАН

В понедельник, 13 июля, Верховная Рада Украины на внеочередном заседании приняла во втором чтении законопроект №2424 относительно усовершенствования механизма взимания государственных сборов за каждого пассажира, который улетает из аэропорта Украины, и за каждую тонну груза, отправляемого или прибываемого в аэропорт Украины".

Об этом сказано на сайте Верховной Рады.

Поддержали законопроект 256 рнародных депутатов.

По информации, данный документ касается внесения изменений в Воздушный кодекс Украины. В частности, теперь госсбор за каждого пассажира, который улетает из аэропорта Украины и госсбор за каждую тонну груза, отправляемого или прибываемого в аэропорт Украины, - это обязательные неналоговые платежи в Государственный специализированный фонд финансирования общегосударственных расходов на авиационную деятельность и участие Украины в международных авиационных организациях, которые справляются с авиаперевозчиков в порядке, определенном этим Кодексом.

Ставка государственного сбора за каждого пассажира, который улетает из аэропорта Украины, устанавливается в таких размерах:

  • в случае осуществления воздушных перевозок в пределах Украины - 0,5 доллара США;
  • в случае осуществления международных воздушных перевозок из Украины - 2 доллара США.

Ставка государственного сбора за каждую тонну груза, что отправляется или прибывает в аэропорт Украины:

  • в случае осуществления воздушных перевозок в пределах Украины - 2,5 доллара США;
  • в случае осуществления международных воздушных перевозок из/в Украину - 10 долларов США.

Согласно закону, сбор не взимается в случае осуществления:

  • перевозки высших должностных лиц и официальных делегаций государств;
  • перевозок гуманитарной помощи из/в Украину согласно актам Кабинета Министров Украины;
  • полетов, связанных с обеспечением проведения работ по ликвидации последствий стихийного бедствия, авиационных и других событий, санитарных авиарейсов (в том числе перевозок тела (останков, праха) умершего);
  • перевозок пассажиров, которые относятся к категории лиц, которые освобождаются от уплаты сборов по закону;
  • перевозок детей в возрасте до двух лет;
  • перевозок транзитных пассажиров;
  • перевозок пассажиров с сервисными билетами;
  • перевозок менее десяти пассажиров одним нерегулярным рейсом.

Читайте такжеПопасть в Евросоюз с 14 июля: Кулеба рассказал, к чему готовиться украинцамНапомним, ранее сообщалось, в аэропортах Киева и Львова будут функционировать лаборатории для тестирования на коронавирус.

Об этом рассказал министр инфраструктуры Владислав Криклий на совещании с представителями правительства и правоохранительных ведомств, которое состоялось под председательством президента Украины Владимира Зеленского.

Криклий сообщил, что занимается ускорением процесса установки лабораторий в аэропортах Киева и Львова, чтобы прибывающие пассажиры могли сделать там ПЦР-тесты на коронавирус, и в случае отрицательного результата не проходили самоизоляции.

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