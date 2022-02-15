Рада приняла закон об индексации пенсий в Украине: что изменится

Пенсии будут индексировать каждый год / censor.net

Верховная Рада Украины приняла закон о внесении изменений к некоторым законодательным актам Украины касательно усовершенствования пенсионного законодательства № 4668.

В пояснительной записке к документу утверждена дата ежегодной индексации пенсий - 1 марта.

Индексацию предлагается осуществлять ежегодно военнослужащим, госслужащим и другим категориям украинских пенсионеров на общих условиях.

Также речь идет о досрочном назначении пенсий по возрасту за полтора года до выхода на заслуженный отдых лицам, трудовой договор с которыми разорван в связи с изменениями в организации производства и при других условиях.

Говорится в документе и о досрочном назначении пенсионных выплат родителям тяжелобольных детей, которые не получили инвалидность.

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Пенсии в Украине

В июне 2020 года, правительство внесло на рассмотрение Верховной Рады проект закона,который предполагает замену бумажных трудовых книжек на электронные.

Законодательная инициатива должна избавить украинцев от лишней бюрократии и упростить процедуру получения пенсионных выплат.

За основу Верховная Рада одобрила проект закона в начале сентября 2020 года.

В пятницу, 5 февраля 2021 года , парламент поддержал законопроект №3623 во втором чтении - 265 голосами.

Принятый в пятницу, 5 февраля, во втором чтении законопроект №3623 упрощает доступ украинцев к информации о трудовом стаже. Как говорится в пояснительной записке к закону, значительным образом упрощается начисление выплат (то бишь пенсии будут начисляться в автоматическом порядке)

Позднее стало известно, что выйти на пенсию в 2022 году смогут отнюдь не все люди, достигшие 60-летнего возраста, а лишь те лишь те, чей страховой стаж (время работы, когда с заработной платы взимались пенсионные отчисления) составляет от 29 лет и более.

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