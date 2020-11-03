Рада разрешила украинцам менять отчества в документах / Reuters

Верховная Рада поддержала во втором чтении и в целом законопроект № 2450 о праве украинцев менять отчество.

Как сообщается на официальном портале парламента, документ поддержали голосованием 259 нардепов. Согласно законопроекту, в Гражданском кодексе предлагается предусмотреть право человека, который достиг возраста 16-ти лет на свое усмотрение изменять не только фамилию и имя, но и отчество. Украинцы, которые достигли 14-летия, получили право изменить отчество с согласия родителей либо опекунов.

Как говорится в законопроекте, будет предоставлено право гражданам от 14 лет изменить отчество с согласия только одного из родителей, если второй умер, признан безвестно отсутствующим, объявлен умершим, признан ограниченно дееспособным, недееспособным, лишен родительских прав и т.д.

Кроме того, возражения одного из родителей по поводу изменения отчества ребенка предлагают решать с помощью органа опеки или суда (в таком случае чиновники будут принимать ко вниманию выполнение родителями своих обязанностей относительно ребенка и другие обстоятельства).

Соответствующие изменения авторы законопроекта предлагают внести также в Семейный кодекс. Документ вступит в силу с 1 января будущего года.

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