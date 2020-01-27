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Украинцы просят разрешить давать ребенку в качестве отчества имя матери

27 января 2020, 11:53

На имя президента уже настрочили петицию.

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Использование отечества во многих странах не практикуется / 1zoom.ru

Украинцы просят президента Владимира Зеленского рассмотреть возможность отмены использования отчества в документах. Об этом говорится в петиции, размещенной на сайте главы государства.

Автор петиции утверждает, что заставлять человека носить отчество – это вмешательство в личную жизнь. Кроме того, такая практика является устаревшей, и во многих странах использование отечества не практикуется. 
"Использование отчества является устаревшей традицией и не соответствует современности. Многие развитые страны не используют в именах привязку к одному из родителей, а взамен используют второе имя или фамилию", - пишет автор инициативы.

Он предлагает либо отменить отчество, либо сделать его использование необязательным, либо разрешить использование на выбор отчества по отцу или по матери. 

"Считаю обязательность использования отчества вмешательством в личную жизнь человека, которое делает невозможным сделать свой выбор по поводу своего имени. Поскольку человек не всегда имеет отца, или не всегда желает носить имя отца как составную часть собственного имени, то навязывание использования отчества ставит человека в неловкое положение и нарушает его права", - говорится в петиции.

На данный момент инициативу поддержали 268 человек из 25 тысяч необходимых. Для сбора подписей осталось 88 дней. 

Напомним, ранее украинцы обратились к президенту Владимиру Зеленскому с еще одной петицией - они просят запретить въезд в Украину и торговлю с Китаем. Причиной такой инициативы стало распространение смертельного заболевания, которое вызывает новый коронавирус.

Владимир Зеленский петиция новости Украины отчество
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