Ракетный удар РФ по Десне: в результате погибли 87 человек - Зеленский

Последствия удара РФ по Десне / Скриншот

В результате ракетного удара, нанесенного 17 мая Российской Федерацией по Десне, Черниговской области, погибли 87 человек.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в ходе выступления в рамках Всемирного экономического форума, трансляция которого проходила в Facebook Офиса президента.

"Сегодня мы закончили работы в Десне. К сожалению, под обломками там обнаружены 87 жертв. 87 убитых", - подчеркнул глава государства.

Отметим, что в день обстрела сообщалось о 8 погибших и 17 раненых.

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Ранее сообщалось, что в Малине на Житомирщине в воскресенье система противовоздушной обороны (ПВО) уничтожила четыре крылатые вражеские ракеты, выпущенные с юго-восточного направления.

Напомним, в воскресенье, 22 мая, в Малине Житомирской области прогремели взрывы. Местные власти подтвердили информацию.

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