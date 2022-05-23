Ракетный удар РФ по Десне: в результате погибли 87 человек - Зеленский

Закончены работы в Десне Черниговской области, на месте удара РФ.
В результате ракетного удара, нанесенного 17 мая Российской Федерацией по Десне, Черниговской области, погибли 87 человек.
Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в ходе выступления в рамках Всемирного экономического форума, трансляция которого проходила в Facebook Офиса президента.
"Сегодня мы закончили работы в Десне. К сожалению, под обломками там обнаружены 87 жертв. 87 убитых", - подчеркнул глава государства.
Отметим, что в день обстрела сообщалось о 8 погибших и 17 раненых.
Читайте такжеМощный ракетный удар РФ по Украине: стало известно о жертвах и разрушениях
Ранее сообщалось, что в Малине на Житомирщине в воскресенье система противовоздушной обороны (ПВО) уничтожила четыре крылатые вражеские ракеты, выпущенные с юго-восточного направления.
Напомним, в воскресенье, 22 мая, в Малине Житомирской области прогремели взрывы. Местные власти подтвердили информацию.
Читайте еще:
- РФ нанесла ракетный удар по Одесской области: разрушена ВПП аэропорта
- Войска РФ нанесли по Одессе ракетный удар: попали в религиозное сооружение, пострадали и погибли люди
- "Украина им не по силам": Зеленский высказался о новых ракетных ударах орков