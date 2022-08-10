Ракетый удар, работа спецназа или партизан: генерал назвал возможные причины взрыва в Новофедоровке

Игорь Романенко назвал возможные причины взрыва в Новофедоровке 9 августа / Фото УНИАН, Telegram

В Крыму могут действовать подпольщики, партизаны и просто специалисты Сил специальных операций. Украина это не подтверждает, и правильно делает, потому что Запад боится обострения из-за аннексированного Россией украинского полуострова. Именно поэтому союзники Украины не работают на упреждение и запаздывают с военной помощью. Об этом в комментарии изданию Obozrevatel сказал экс-заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Игорь Романенко.

Отвечая на вопрос, мог ли быть нанесен ракетный удар по авиабазе в Саках, Романенко сказал:

"Ракета? Да, могла быть ракета. До недавнего времени мы не могли подумать, что у нас появятся Stinger, а потом мы не думали, что у нас появятся HIMARS. Но HIMARS пока стреляют реактивными снарядами на 80 километров. А теперь для них передали ракеты ATACMS до 300 километров. Ваша версия тоже имеет право на жизнь. Но детально рассказать о проведенной операции я не могу. Определенная цензура во время войны должна быть".

Крым – это Украина. Все, что там происходило, происходит и будет происходить, связанное с ослаблением врага и укреплением наших позиций, должно приветствоваться, считает генерал-лейтенант.

Романенко добавил, что воздействие на противника должно быть постоянным. По его словам, усилия нужно сосредотачивать на главном направлении – то ли в обороне, то ли в наступлении. А на остальных направлениях – обманывать врага.

"Верховный главнокомандующий сформулировал задачу освободить Херсон и окрестности, и эта задача должна быть главной. Так или иначе, но к этому надо готовиться. К сожалению, наш потенциал меньше, чем потенциал российской группировки. С точки зрения военных, это очень сложная задача, но ее необходимо выполнять", - добавил экс-заместитель начальника Генштаба ВСУ.

Удар по аэродрому в Новофедоровке

9 августа произошла серия взрывов на военном аэродроме в Сакском районе на территории временно оккупированного Крыма. После этого в районе военного аэродрома в Новофедоровке (Сакский район, АРК) на аэродроме начался пожар. Известно, что первый взрыв прогремел около 15:20, всего их насчитали около десяти.

Впоследствии стало известно, что ВСУ нанесли удар по Крыму мощными ракетами дальностью 200-300 км. Под удар попали склады с боеприпасами возле курортных городов Саки и Новофедоровка. Оккупационная власть придумывает всевозможные версии и отмечает, что пожар произошел якобы при загрузке топлива.

Следует отметить, что до 2014 года это была база ВМС Украины. Сейчас там базируется 43-й истребительный авиационный полк РФ. В его составе находятся преимущественно истребители Су-30СМ, Су-33 и бомбардировщики Су-24М. отсюда русская армия осуществляет авианалеты и бомбардировки украинских городов.

В Минобороны Украины с юмором отреагировали на мощные взрывы в Крыму 9 августа. В заявлении замминистра обороны Анны Маляр говорится, что ведомство не может установить причину возгорания на территории аэродрома "Саки" в районе Новофедоровки во временно оккупированном Россией Крыму. Не исключается провокация.

"Минобороны Украины не может установить причину возгорания, однако в который раз напоминает о правилах пожарной безопасности и запрете курения в неустановленных местах", - сказала она.

Отметим, советник Офиса президента Алексей Арестович перечислил две неофициальные версии "прилетов" по военному аэродрому в оккупированном Крыму. По его словам, первая версия - это был удар украинским оружием, "пока союзники тянут нам дальнобойные ракеты".

"Наш ВПК тоже не стоит на месте", - отметил он.

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